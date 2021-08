Kouč chrudimských futsalistů Conde: První dva zápasy musíme vyhrát

Potom však nastane poměrně zajímavá situace, Východočeši týden nato absolvují druhé kolo v České Lípě a následně se rozběhne měsíční pauza kvůli světovému šampionátu, který se uskuteční s českou účastí od 12. září do 3. října v Litvě. „Proto musíme první dva zápasy vyhrát,“ vyhlásil kouč Chrudimi Felipe Conde v rozhovoru pro klubový web.

Pro jeho mužstvo navíc bude přestávka specifická v tom, že s národním týmem odcestuje i řada chrudimských hráčů. „Zůstane nás málo, takže nebudeme moci cvičit taktické věci. Volno tak využijeme ke zlepšení fyzičky, další věcí, kterou plánujeme, je řada videolekcí, které by měly pomoci mladým sportovcům vylepšit jejich znalosti o samotné hře,“ plánoval Conde.

Kádr Východočechů přes léto opustilo pět lidí – gólmani Rennan a Litviněnko, Brazilci Felipe s Yurim a domácí hráč Jiří Mužík. „Celosvětové problémy a neúčast v Lize mistrů nás přinutily ke snížení rozpočtu. Každý klub prochází různými fázemi, my se teď pokusíme pracovat co nejlépe, abychom i nadále dokázali bojovat o tituly,“ slíbil Conde. „Daní hráči nám budou hodně chybět, protože byli na náš klub zvyklí a jsou to špičkoví profesionálové, musíme ale hledat nová řešení,“ dodal.

Jedním z nich je devětadvacetiletý Brazilec s kazašským pasem brankář Dudu. „Pracoval ve velkých klubech a je zvyklý na tlak spojený s potřebou vítězit. Kromě toho je skvělým člověkem i mimo hřiště. Jsem velmi spokojený s tím, jak se u nás během prvního měsíce svého působení prezentoval,“ těšilo Condeho.

Dudu si už za Chrudim stihl zachytat během jediného přípravného utkání proti pražské Slavii, které Východočeši ovládli 4:1. „Takto krátkou přípravu jsem už několikrát zažil i v Brazílii, tam je to však velmi komplikované, jelikož se hraje osmdesát zápasů za sezonu a všechno soutěžní duely,“ přemítal Conde.

„Ti, kteří trénovali v první lize v Brazílii, mají úkol naplánovat přípravu v Evropě jednodušší. Navíc v září budeme moci intenzivně trénovat se zbytkem hráčů, kteří nejedou na mistrovství,“ nebál se Conde.