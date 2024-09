Největší zápas v Česku. Chrudimský Drozd: Jedeme do Plzně vyhrát

„Momentálně procházíme určitou hráčskou obměnou, ale pořád chceme vyhrát každý zápas. Soupeř je na tom ohledně přestavby mužstva podobně, takže na utkání určitě nepojedeme v roli outsidera,“ předeslal chrudimský David Drozd v rozhovoru na webu klubu.

Ten se v prvním ligovém kole podepsal hattrickem pod výhru 5:4 na palubovce Žabinských Vlků Brno, ale to je právě to. Konkrétně Vlkům Východočeši s železnou pravidelností chystali desetigólové příděly a najednou z toho byla jen těsná výhra o gól. V Plzni bude potřeba výrazně přidat.

„Kontrolovali jsme hru, vedli 5:1 a vypadalo to na klidný závěr. Soupeř nám ale dal dva rychlé góly, vrátil se do hry a my se začali bát o výsledek,“ přemítal Drozd.

„Interobal (Plzeň) má hráče s výbornou technikou a ti budou naše podobné chyby trestat ještě víc. V první řadě musíme výrazně zlepšit defenzivu. Po příchodu Michala Seidlera vzrostl náš útok, takže nějaké góly dáme vždycky, ale inkasovat čtyři góly za utkání..., to je prostě hodně,“ bylo jasné Drozdovi.

V prvním zápase v Brně ale podle něj Chrudimi trochu haprovala právě i hra směrem dopředu, proto nastal strach o výsledek. „Mohli jsme to rozhodnout dřív, příležitostí jsme si vypracovali dost, a neproměnili jsme ani některé vyložené šance skoro až do prázdné brány. Koncovka nás trápí, ale hlavním úkolem by teď pro nás měla být obrana,“ zopakoval Drozd.

Určité zrcadlo nastavil i předsezonní turnaj v lotyšské Rize. Chrudim na něm uhrála pouze bod za remízu se srbským celkem Loznica Grad. Další dva zápasy s domácí Rigou a polským celkem Eurobus Przemysl už nezvládla. Turnaj tak zakončila s celkovým skóre 7:14.

„I v Lotyšsku jsme obdrželi strašně moc branek, ale v prvním utkání v české lize se ten turnaj nijak neprojevil. Shodli jsme se na tom v kabině, žádná únava, nic. Prostě jsme jen dostali blbou branku na 5:3, pak přišla tečovaná střela při power play a už to bylo jen o gól,“ říkal Drozd.

„Stalo se. V pondělí budeme hrát největší futsalový zápas v České republice, takové derby. Jsme připraveni, jdeme bojovat,“ navázal jeho spoluhráč Max.