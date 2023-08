Condeho nástupce u futsalistů Chrudimi: Z ligy znám jen Plzeň

Letní pauza je u konce. Futsalisté Chrudimi dnes v 19.30 vstoupí na palubovce Žabinských Vlků Brno, kteří se po roční pauze vrátili do nejvyšší soutěže, do nové sezony 1. futsalové ligy. „Přiznám se, že z české ligy znám jenom Plzeň. O prvním soupeři jsem žádné informace neměl, ale snažil jsem se jich získat co nejvíc, aby nás Vlci nepřekvapili. Na druhou stranu musíme myslet na sebe. Chceme v utkání prokázat kvalitu a zahájit sezonu vítězně,“ plánoval nový šéf chrudimské lavičky Alecio v rozhovoru pro klubový web.