Na finále jsme připraveni, věří trenér chrudimských futsalistů Conde

„První zápas finále je vždy velmi napjatý. Chce to hrát hodně chytře, v dalších utkáních už si pak soupeři na sebe zvyknou a strategie se přizpůsobí. Věřím, že jsme na sérii dobře připraveni,“ nepochyboval v rozhovoru pro ligový web trenér Chrudimi Felipe Conde.

Ve finále bude zajímavé sledovat osud dvou hráčů. Sedmačtyřicetiletou chrudimskou legendu Romana Mareše, jenž bude bojovat již o svůj čtrnáctý ligový titul, ale také o devět let mladšího Lukáše Rešetára. Ten jako jediný muž série slavil titul v obou týmech. Jeden loni v Plzni a deset v Chrudimi. Navíc vyhrál všechna finále, do kterých nastoupil. „Bilanci mám dobrou, doufám, že ji udržím. Chceme titul obhájit, ale proti Chrudimi to bude těžší než minulý rok,“ tušil Rešetár.

Plzeň do finále prošla po obratu 0:2 proti Teplicím.