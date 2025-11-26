Takovou marodku jsem ještě nezažil, potí se chrudimský futsalista Drozd

Když měli chrudimští futsalisté delší zápasové volno naposledy – bylo to začátkem října, kdy museli odkládat ligové utkání v Ústí nad Labem – trochu si stěžovali, jelikož pak neměli dostatečné herní vytížení před Ligou mistrů ve Španělsku. Zhruba o měsíc později je však situace zcela opačná. Východočechy čeká další utkání až za týden v úterý (shodou okolností se jedná právě o zmíněný odložený zápas) a pauza tentokrát přijde více než vhod.
„Od vypadnutí z Ligy mistrů jsme hráli co tři dny, takže během volného víkendu si opravdu odpočineme. Pauza je ale důležitá i kvůli tréninkům, které v poslední době právě kvůli nahuštěnému programu neměly potřebnou kvalitu. Musíme nabrat nějakou kondici a připravit se na závěr roku a finále poháru,“ nabádal v rozhovoru pro klubový web chrudimský univerzál David Drozd.

Finále poháru bude jeho tým hrát buď proti Plzni, nebo s Libercem, který Východočeši minulý týden porazili 4:0. Hodně se jim ulevilo, že se neopakovali fiasko z úvodu sezony, kdy hned v prvním kole Liberec v Chrudimi vyhrál 7:1.

„Dost si na nás kvůli tomu věřil,“ připustil Drozd. „Zápas měl opět dobré parametry, ale tentokrát už jsme měli kvalitnější koncovku a šli za výhrou o něco víc,“ dodal.

Přesto se Chrudim prosadila až na startu druhého poločasu, skóre otevíral právě David Drozd. „Měl jsem z toho gólu opravdu upřímnou radost, protože jsme dlouho nemohli balon do sítě dotlačit,“ popsal. Chrudim byla v tu chvíli pod tlakem hlavně kvůli předchozí prohře v Plzni 1:2. Na ligového lídra ztrácí už šest bodů.

„Věděli jsme, že v Liberci musíme vyhrát, takže jakmile jsme dali první gól, přišla psychická úleva a zlepšení,“ přiblížil Drozd.

V utkání už bojoval s lehkým nachlazením, to ovšem není nic proti celkové situaci na chrudimské marodce. „U nás v týmu jsem snad takovou ještě nezažil. Vždycky jsme měli dost široký kádr, takže když někdo vypadl, jiný ho nahradil. Teď je ale marodka tak velká, že už to zkrátka nejde,“ povzdechl si Drozd. „Poslední zápasy jsme tak museli odehrát ve velmi malém počtu, což se v naší hře dost projevovalo. V Liberci jsme ale naštěstí vyhráli,“ dodal.

Futsalista roku David Drozd.

I to je hlavní důvod, proč Chrudim aktuální okénko v sezonním kalendáři tak vítá. Sám Drozd naznačil, že závěr roku bude hodně nabitý.

„K ligovým zápasům a finále poháru se přidá ještě reprezentační turnaj v Kutné Hoře, takže to bude opravdu náročné. Věřím, že se nám mezitím dají dohromady nějací zranění hráči. Kádr pak bude zase širší a dokážeme trochu rozložit síly,“ přál si Drozd.

