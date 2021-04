Trenér chrudimských futsalistů: V Liberci musíme předvést týmový výkon

Po úvodní výhře ve čtvrtfinále play off proti Liberci budou mít dnes od 20 hodin chrudimští futsalisté možnost získat druhý bod ze tří potřebných k postupu do semifinále. „V úterý při prvním zápase šlo všechno velmi dobře, ale nemůžeme si představovat, že to tak bude i v odvetě. V Liberci to bude těžké, musíme předvést týmový výkon a splnit požadovaný cíl – připsat si druhé vítězství v sérii,“ uvedl na klubovém webu trenér Chrudimi Felipe Conde.