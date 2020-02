Futsalisté duel o přímý postup na MS nezvládli, čeká je baráž

V dubnu čeká svěřence trenéra Tomáše Neumanna baráž s Chorvatskem. Všech pět branek Kazachstánu dali brazilští rodáci, hattrickem se blýskl bývalý hráč Chrudimi Douglas Júnior.



Český celek vyhrál v Brně úvodní dva zápasy se Slovinskem a Rumunskem a poté měl dvakrát smůlu. V pondělí ho při večerním utkání Kazachstánu se Slovinskem dělilo 35 sekund od přímého postupu, dnes zase neměl daleko k tomu, aby mu proti Kazachům stačila i porážka o dvě branky. Rumuni však odpoledne v samém závěru ztratili v zápase se Slovinci tříbrankové vedení a Češi si tak na závěr skupiny mohli dovolit maximálně neprohrát.

Národnímu týmu se postupové naděje začaly vzdalovat hned v úvodu. Favorizovaný Kazachstán vstoupil do přímého souboje o první místo velkým náporem a v rozmezí minuty a 17 sekund třikrát udeřil. Všechny tři góly dali brazilští rodáci v soupeřově dresu - dvakrát brankáře Vahalu prostřelil Douglas Júnior a jednou Taynan.

Český tým se pak jen složitě dostával do šancí a brzy po přestávce inkasoval počtvrté. Bývalý hráč Chrudimi Douglas Júnior ve 23. minutě zkompletoval hattrick poté, co míč tečoval do sítě bránící Koudelka.

Domácí vsadili na hru bez brankáře, ale čtvrtý celek z posledního Eura se dlouho dobře bránil. Prosadil se až ve 36. minutě Holý. Jakékoliv drama však odmítl střelou do prázdné branky Taynan a v poslední minutě už jen zkorigoval stav náhradník Vokoun.

Úvodní zápas baráže s Chorvatskem odehraje český tým 9. dubna venku, odveta je na programu o tři dny později. Šampionát v Litvě se uskuteční od 12. září do 4. října.

Národní tým naposledy hrál na mistrovství světa v roce 2012, kdy se na závěrečném turnaji představil potřetí za sebou. Na minulém šampionátu před čtyřmi lety Češi chyběli.

Elitní fáze kvalifikace mistrovství světa ve futsalu Skupina D (Brno) Česko - Kazachstán 2:5 (0:3)

Branky: 36. Holý, 40. Vokoun - 3., 4. a 23. Douglas Júnior, 4. a 38. Taynan.

Sestava ČR: Vahala (Hůla) - Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Vokoun, P. Drozd, Černý, Křivánek, Seidler, Holý, Janovský, Vnuk. Trenér: Neumann. Slovinsko - Rumunsko 4:4 (1:2)