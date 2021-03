Plzeňané spolu? Je to varianta, říká před kvalifikací futsalista Rešetár

„Asi je to jedna z variant a docela i logická. Další čtyřku tvoří kluci z Chrudimi, jsme zvyklí hrát takhle v klubech. Ale samozřejmě do toho mohou promluvit i další hráči nebo zdravotní stav. Uvidíme, jak to trenér poskládá,“ hlásil Lukáš Rešetár, 36letý plzeňský kapitán a nejzkušenější hráč v národním týmu.

Češi v lodžské Atlas Areně čelí velké síle. Byť Portugalci nenasadí pětatřicetiletého Ricardinha, levonohého kouzelníka s míčem a hlavní eso posledních evropských šampionů z roku 2018. „Je to jejich největší hvězda. Ale stejně se musíme připravit na celý tým,“ mínil Rešetár.

V polské bublině se odehrají oba duely s Portugalci. Ten druhý, v němž jsou Češi vedeni jako domácí, je na programu v úterý od 15 hodin. „Tím, že se hraje bez diváků, je celkem nepodstatné, kde se zápasy uskuteční. My jsme hlavně rádi, že se vůbec odehrají. A věříme, že když podáme výkon na hranici našich možností, nějaké body můžeme urvat,“ prohlásil Rešetár.

Loni měl dlouhou pauzu kvůli zranění a operaci kolena, v této sezoně jej zase přibrzdilo covidové onemocnění. „Nebyly to jednoduché návraty. Vytíženost v zápasech ale roste, s tím se zvedá i forma. K ideálu to má však daleko,“ připustil.

I tak na něj tým spoléhá.