Obrovská euforie, zářil Holý po postupu futsalistů na mistrovství světa

Obránce plzeňského Interobalu Michal Holý v úterý večer výraznou měrou pomohl Česku k postupu na světový šampionát, který se příští rok koná v Litvě. Po neskutečném dramatu, které rozhodla až osmá série rozstřelu.

Šest gólů si Holý připsal v kvalifikačních skupinách (základní a elitní) a baráži o MS.

„Trenér nám před začátkem penalt říkal, ať věříme, že to dobře dopadne. Tím nás fakt hodně uklidnil. My jsme pak opravdu věřili, že to urveme a vyhrajeme,“ líčil třicetiletý Holý, když se s dalšími reprezentačními parťáky z Plzně vracel z Brna.



Michale, jak se cítíte po postupu na světový šampionát?

Pocity jsou neskutečné, je to veliká euforie! Hned po utkání jsme to pořádně oslavili, v šatně jsme si dávali šampaňské, potom se oslava přesunula ještě na hotel, kde jsme museli být na jednom pokoji. Jinak to nešlo, ale všechno bylo skvělé.



Oba barážové zápasy s Chorvaty nabídly velmi napínavé bitvy. Byly to na hřišti velké nervy?

Když jste vtaženi do zápasu, tak vám to ani tolik nepřijde. U televize to bylo určitě horší… Ale potom během prodloužení, když jsem seděl na střídačce a viděl, jak Chorvati běží tři na jednoho, také jsem měl obrovské nervy. I sledování penalt bylo takové. Když jsem šel kopat já, tak mi nezbývalo nic jiného než do toho jít s tím, že proměním. Abych byl upřímný, nebyl jsem bůhvíjak klidný, ale když jsem se podíval kolem sebe, tak jsem si říkal, že to musím vzít na sebe. Vzal jsem si míč a věřil, že penaltu proměním.

Šampionát v Litvě se uskuteční příští rok od 12. září do 3. října. Hraje 24 týmů.

Pro český futsal je postup na MS po osmi letech splněním velkého snu. Uvědomujete si, v jak nabité konkurenci jste uspěli?

Z posledních pěti světových šampionátů se postoupilo na čtvrtý. Je to pro nás obrovský úspěch, že jsme se probojovali mezi šest nejlepších týmů z Evropy. Cesta byla opravdu dlouhá, museli jsme přejít přes dvě kvalifikační skupiny až do baráže proti Chorvatsku. Navíc jsme nebyli skoro měsíc v hale, netrénovali jsme. Zvládli jsme to, čehož si opravdu hodně ceníme.

Chorvatský brankář Zoran Primić (vlevo) inkasuje gól v zápase s Českem. Na snímku jsou také (v bílém zprava) autor gólu Michal Holý, David Drozd a Tomáš Vnuk.

Je postup o to cennější, že Chorvati byli velkými favority, zatímco český národní tým se v posledních týdnech nemohl na baráž připravovat ideálně?

Určitě! O to víc si toho ceníme, Chorvatsko má hráče v hodně kvalitních ligách. Novak, Jelovčič a další, to jsou všechno hráči světové úrovně. My jsme je porazili hlavně díky týmovému výkonu, oni mají velké individuality. Přehráli jsme je týmově, měli jsme k tomu i potřebné štěstí. Celkově jsme si za tím šli víc, proto jsme postup urvali.

Co vás teď čeká?

V Plzni opět začínáme s tréninkem v hale. A budeme čekat, kdy přijde na řadu restart ligy. Ale vypadá to, že se nejspíš všechno zase rozjede až začátkem příštího roku.