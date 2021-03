Porazit Ústí je povinnost, velí lídr budějovických futsalistů Benát

V pátek od 20 hodin hostí předposlední Ústí nad Labem, ale pak přijede druhá Chrudim a následně Dynamo čekají duely na hřištích třetích Teplic a páté Slavie Praha.

„Bude to těžké, týmy z horní části tabulky jsou skvělé. Ale zkusíme uhrát co nejvíc bodů a uvidíme, na co to bude stačit,“ zmiňuje lídr týmu Petr Benát, kterého mrzí ztráty zejména v Ústí nad Labem a se Žabinskými Vlky Brno.

Jihočeši jsou v tabulce devátí a na osmý Mělník ztrácejí čtyři body. Dnes musí porazit nováčka z Ústí, aby udrželi naději. „Je to povinnost. I tam jsme měli převahu, ale domácí nás potrestali z brejků,“ vzpomíná s 15 góly nejlepší střelec týmu, který se na podzim objevil společně s Davidem Radouchem i v nominaci reprezentace.

Budějovice naposledy doma ve středu nestačily na Teplice, prohrály 1:7. „Byl to jeden z nejkvalitnějších týmů, s kterým jsme hráli. Ale štve nás, že s favority nedokážeme uhrát lepší výsledky,“ lituje.