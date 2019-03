Budějovičtí futsalisté slaví. Nováček postoupil do první ligy

Kolo před koncem má na druhé Kladno náskok tří bodů a lepší vzájemné zápasy k dobru.

Jihočechům se to povedlo v sezoně, která by se dala nazvat pohádková. „Štvalo mě, že tady skoro každý z týmu má prvoligové starty, jen já ne. Tak jsem rád, že konečně na nějaký dosáhnu i já. A třeba Ondra Hačka se může dostat i do televize, což se mu ve Zlivi jen tak nepovede,“ usmíval se kapitán Radim Pouzar. Stejně jako celý tým byl po páteční výhře v dobré náladě. Vždyť nejvyšší futsalová liga se bude na jihu Čech hrát poprvé.

Ten příběh je známý. Před sezonou se dali dohromady. Hned první zápas v nové soutěži prohráli, ale pak se rozjeli a jiného přemožitele ve druhé lize nenašli. Netrénují, vedle futsalu pořád mají nebo měli jiné fotbalové povinnosti. Futsalem se baví. „Ze začátku jsme o postupu vůbec neuvažovali. Ale jak se nám začalo dařit, tak jsme šli tvrdě za postupem,“ dodává Roman Lengyel, jeden z hráčů, kteří mají bohaté fotbalové zkušenosti z nejvyšší soutěže.

Postup do první ligy už v kariéře zažil několikrát – s Dynamem do české a s Krasnodarem do ruské. „Ale tohle pro mě bude nová zkušenost. Jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Chtěli bychom hrát do osmého místa. Zkusit si play off. A od těch prvních čtyř týmů asi budeme dostávat příděly,“ pousmál se Lengyel.

„Možná budeme muset začít i trochu trénovat. Přece jen první futsalová liga už je hodně o různých signálech,“ zapřemýšlel další z hráčů s prvoligovými zkušenostmi Petr Benát, dnes sportovní manažer akademie Dynama.

Lengyel, Pouzar, Hrbáč, Benát, Peterek, Jasenský, Pecka, Radouch, Jasanský, Beránek, Hačka, Pícha, Hric. To byla sestava, která Dynamu v sezoně pomohla výš. „Třeba v posledním zápase proti Mladé Boleslavi nás trápila velká marodka a fotbalové povinnosti některých hráčů,“ popisoval Pouzar. Tak naskočil třeba Luboš Pecka, v ročníku 2006/07 nejlepší střelec první fotbalové ligy. „Patří do naší party, která táhla za postupem,“ dodává Pouzar.

A tahle parta slaví v Budějovicích jako první postup do nejvyšší soutěže. Asi nejméně očekávaný z těch, které se ještě mohou na jaře povést.