Futsalový veterán Mareš se proti Ukrajině rozloučí s reprezentací

V březnu mu bude už čtyřiačtyřicet a stále válí. Dokonce tak, že to stačí i na reprezentační úroveň. V té souvislosti se nyní přece jen k jednomu finiši blíží - nadcházející přípravné zápasy Česka s Ukrajinou (dnes od 18.30 v chrudimské sokolovně a zítra od 20.15 v Kutné Hoře) budou jeho derniérou v národním týmu. Zatím má na kontě 101 duelů (s 52 góly), takže by měl svoji statistiku v dresu se lvíčkem završit na 103 startech.

„Čísla jsem nikdy neřešil,“ tvrdil Mareš nicméně pro web efutsal.cz. „Ke konci minulé sezony jsem však viděl, že se stovce blížím, tak jsem to chtěl dotáhnout. Když jsme hráli pět nebo šest let v Rusku, tak jsme s bráchou nejezdili reprezentovat. Pak mně i syn doma říkal, že bych mohl mít stovku, tak jsem mu slíbil, že to zkusím. Jinak se za čísly neohlížím,“ pokračoval futsalista.

Dvojutkání s Ukrajinou týmu poslouží především k sehrávání, kvalifikace o mistrovství světa vypukne až v říjnu. U toho už Mareš nebude, ale to jej nijak moc netrápí. Velkých střetnutí si za Česko užil fůru. „Za top úspěch považuju to, že jsem si v kvalifikaci mohl zahrát s oběma bratry: Michalem a Petrem (nejstarší ze sourozenecké trojice). Potom historicky první postup na Euro a mistrovství světa v Brazílii,“ vypočetl Roman Mareš.

Nejlepší vzpomínky chová na dobu, kdy byl v reprezentaci víceméně nováčkem.

„Začínali jsme. Dneska se futsal vyvíjí jinak a je mnohem rychlejší,“ srovnával hráč. „Tehdy vedli reprezentaci Michal Stříž a nedávno zesnulý Standa Wonka. Ale po návratu z Ruska mě k reprezentování přemluvil Tomáš Neumann, což bylo také super období,“ doplnil.

Soupiska Nominace Česka pro dvojutkání s Ukrajinou Brankáři

Libor Gerčák - Sparta Praha

Ondřej Vahala - Sparta Praha Hráči do pole:

Tomáš Vnuk - Sparta Praha

Tomáš Koudelka - Chrudim

Jan Janovský - Bielsko-Biala, Pol.

Radim Záruba - Slavia Praha

Michal Seidler - Sparta Praha

Matěj Slováček - Chrudim

Lukáš Rešetár - Plzeň

Lukáš Křivánek - Uher. Hradiště

Michal Holý - Plzeň

David Cupák - Sparta Praha

Michal Kovács - Plzeň

Roman Mareš - Chrudim Náhradníky jsou Jiří Novotný (Teplice), Jiří Vokoun (Mělník), Lukáš Křivánek (Uher. Hradiště), Antonín Hrdina (Futsal Minerva, Švýc.), Václav Kubíček (Trnava, SR), Jiří Baran (Teplice), Pavel Drozd (Chrudim), David Jošt (Slavia Praha).

Při Marešových kvalitách se nehodí napsat, že už v reprezentaci nemíní „zaclánět“ - spíše nechce zabírat místo.

„Jsou mladší hráči a nemá cenu, abych v těchto letech někde jezdil. Hlavně už se mi moc jezdit nechce,“ glosoval Mareš a pokračoval: „Jsem rád, že jsou oba zápasy s Ukrajinou takhle blízko. Může se přijet podívat syn s manželkou. Kdyby se hrálo v Praze, tak už bych asi ani nejel. Navíc se hraje proti týmu, za který chytá Litviněnko, což je můj velký kamarád.“

Překonat brankáře chrudimského Era-Packu Dmitrije Litviněnka bude základním předpokladem pro to, aby Češi vylepšili dosavadní mírně nepříznivou bilanci 2-1-4 s Ukrajinou.

„Nemyslím, že jde o špatnou bilanci,“ konstatoval Mareš. „Ukrajinci vypadli na mistrovství světa až v prodloužení gólem na 0:1 s Argentinou, která pak šampionát vyhrála. Na posledním Euru vypadli po výsledku 0:1 se Španělskem. Mají výborný tým, nedostávají moc branek a jsou poctiví. Jejich futsal se mi hrozně líbí. Hrají podobně jako Rusové a jsou velkým evropským i světovým týmem,“ charakterizoval protivníka. Češi podle něj přesto mají stejně reálnou šanci na vítězství jako tým z východní Evropy.