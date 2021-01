Futsalisté se vrací do hry, Budějovice přivítají nováčka

Po fotbalu, hokeji, volejbalu, basketbalu či házené se tak dostalo i na další sport. „Od přerušení soutěží se jednalo o tom, jak a kdy by se mohlo pokračovat. V půlce prosince se potvrdilo, že v prvním lednovém týdnu se za určitých podmínek znovu začne,“ popisuje jeden z lídrů týmu Petr Benát.

Podmínky jsou podobné jako v dalších sportech – pravidelné testování, prázdné hlediště a rozdělení zázemí na zóny jako ve fotbale.

Upravený rozpis počítá s tím, že by se měl dohrát kompletní ročník. „Řešily se i jiné varianty. Například že by se dohrála jen základní část, nebo by se zkrátilo play off jen na semifinále a finále. Nakonec zatím platí kompletní rozpis. Základní část se natáhne až do poloviny dubna,“ doplňuje Benát.

Zároveň už je téměř jisté, že se z extraligy letos sestupovat nebude, protože se v nejbližší době nerozjede druhá liga ani další soutěže.

Během nucené pauzy nemohli futsalisté společně trénovat, to jim výjimka od Národní sportovní agentury umožnila až od ledna nového roku. Pro budějovické futsalisty to ale není nic nového. „Normálně nemáme čas se scházet. Ale před restartem jsme se domluvili, že si dáme alespoň dva tréninky. Po prvním jsme cítili, že musíme jít ještě jednou,“ uvádí.

Na další extraligové duely se Jihočeši těší. „Jako všichni bychom si přáli hrát před diváky, ale to teď nejde. Jsme ryze amatérský tým a situace nám přináší další organizační povinnosti. Ale když chceme hrát, tak to musíme zvládnout,“ hlásí.

Dynamu úvod sezony nevyšel. Prohrálo všechny čtyři duely. Po těsné porážce v Chrudimi a vysokém domácím debaklu se Slavií přišly dvě těsné prohry v Mělníku a Liberci. „Věřím, že nasbíráme body a posuneme se v tabulce tam, kam bychom chtěli. Sezona by mohla být podobná jako loni. Chceme porážet kluby kolem nás a třeba i překvapit favority. Soutěž je kromě pěti nejlepších týmů hodně vyrovnaná,“ myslí si Petr Benát, se čtyřmi góly nejlepší střelec mužstva.

Prvním soupeřem budějovických futsalistů jsou Žabinští Vlci Brno, nováček, který už si připsal premiérovou výhru. „Zatím ani jednou nepropadli. První zápasy po pauze budou hlavně o tom, jak se kdo připravoval. Kromě Sparty máme v šesti nejbližších zápasech týmy na naší úrovni, tak jsem zvědavý, jak to zvládneme,“ tvrdí.

Dynamo čeká po restartu nabitý program. V neděli hostí Mělník a hned v úterý jede na Spartu.