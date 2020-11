Čeští futsalisté rozehrají baráž o postup na MS, míří do Chorvatska

Český tým před čtvrtečním odjezdem do Zadaru absolvoval v hale pouze tři společné tréninky. „Situace je těžká. Je vidět, že kluci nekopli měsíc do balonu. Jistota na míči jim chybí. Nedá se nic dělat, my se je během pár dnů pokusíme dát dohromady, abychom mohli důstojně odehrát sobotní zápas,“ řekl trenér Tomáš Neumann pro web futsal.fotbal.cz.

Kvůli pozitivnímu testu na covid-19 z českého výběru vypadli tři hráči, také domácí hlásí řadu absencí vinou koronaviru. „S trenérem Chorvatska jsme se snažili zápas přeložit. UEFA nás nevyslyšela a chtěla souboj za každou cenu odehrát. Myslím si, že tak důležité utkání o postup na mistrovství světa, kterému dáváte čtyři roky a posouváte se krok po kroku, by se nemělo hrát za současné situace,“ prohlásil Neumann.

„Hráči jsou nepřipravení, mají měsíc zavřené haly, a když dáte kádr nějak dohromady, tak z něj den před odjezdem vypadnou tři hráči základní sestavy, což je špatné. Vše se musí překopat a znovu připravujete jiné hráče. Chorvaté to mají hodně podobné,“ uvedl reprezentační kouč, jehož svěřenci před dvěma lety prohráli dva přípravné duely v Chorvatsku 2:4 a 1:5.

Sobotní utkání začne v 19:00, stejně jako úterní odveta v brněnské hale Vodova se odehraje bez fanoušků. „Možná pro nás trochu dobře, že v Zadaru nebudou diváci, tady by byl asi slušný kotel. Vím, že na reprezentační výběry Chorvatska v jakémkoliv sportu diváci chodí. Asi by to s nimi bylo těžší,“ řekl kapitán českého mužstva Lukáš Rešetár.

„My si budeme chtít do odvety odvést co nejlepší výsledek. Myslím, že i trenéři trošku naznačili taktiku. Začneme tady asi trochu defenzivněji a budeme spoléhat na rychlé kontry, tu otevřenou partii spíš necháme až na doma,“ dodal šestatřicetiletý hráč Plzně.

Česká futsalová reprezentace se na mistrovství světa představila třikrát v historii. Nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2012 v Thajsku, kde došla do osmifinále. Na poslední šampionát před čtyřmi lety v Kolumbii se Neumannův výběr nekvalifikoval.