Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim

Petr Pánek
  10:16
Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a rovněž slavil dva triumfy v Poháru SFČR. Postupně se vypracoval mezi opory týmu, dosud nasbíral více než sto ligových startů s průměrem bodu na zápas.

Adam Knobloch v červeném dresu české futsalové reprezentace | foto: MAFRA

Vydobyl si také pevné místo v české reprezentaci, kde prozatím odehrál tři desítky utkání. Na lednovém mistrovství Evropy v Litvě sice nedosáhl s týmem na postup ze skupiny, ale získal další cenné zkušenosti. Češi skončili už ve skupině se ziskem jediného bodu, přesto Knobloch oceňuje mezinárodní konfrontaci.

„Pro mě to byla další obrovská výzva. Hrozně si toho vážím, že jsem na Euru mohl být. Byl to splněný sen zahrát si na velkém šampionátu a sbírat zkušenosti, které jsou k nezaplacení,“ říká třiadvacetiletý reprezentant.

O neúspěchu na turnaji rozhodly podle něj především individuální chyby. „V každém zápase jsme udělali hrubé chyby, a to nás stálo lepší výsledky. Neměli jsme ani štěstí, které nám přálo v kvalifikaci na Euro,“ podotýká.

V českých barvách se Knobloch pravidelně potkává s chrudimskými hráči, tedy největšího klubového soupeře. „V reprezentaci jde klubová rivalita úplně stranou. S tím absolutně není problém, všichni táhneme za jeden provaz. Jsme jedno mužstvo a rveme se za Českou republiku,“ potvrzuje střelec sedmi reprezentačních branek.

Největší rozdíl ve srovnání s českou soutěží spatřuje v intenzitě. „Naše liga není na takové úrovni, aby se dala srovnávat s mezinárodní scénou. Ten skok je velký,“ upozorňuje hráč Interobalu. „Naší soutěži by prospěla větší vyrovnanost. Chybějí týmy, jako dřív bývaly Teplice nebo Sparta ve své éře. Kdyby takových mužstev bylo pět šest, liga by byla mnohem zamotanější a kvalita by šla nahoru. Těžkých zápasů u nás moc není, o to víc si vážíme mezinárodních startů. Třeba podzimních duelů s Francií nebo Finskem a samozřejmě zkušeností z Eura, to nám dává strašně moc,“ dodává.

Svoji pozornost nyní Knobloch upíná výhradně k play off domácí soutěže. Tam půjdou futsalisté Plzně z prvního místa, které si s předstihem zajistili. Navíc před posledním pátečním kolem základní části zdobí Západočechy unikátní bilance, v dosavadních sedmnácti duelech neztratili ani bod. „Pro nás je to určitě skvělá vizitka a jsme za to hrozně rádi. Před sezonou nás opustili zahraniční hráči, takže teď máme kompletně český tým, v němž je hodně mladých kluků. O to víc si naší suverénní jízdy vážíme,“ říká Knobloch.

Sebevědomí mohou hráči Interobalu čerpat i ze vzájemných zápasů s Chrudimí, největším rivalem posledních let v boji o titul. V aktuální sezoně totiž soupeře dvakrát porazili v lize a úspěšnější byli i v domácím poháru.

„My se s Chrudimí známe všichni velmi dobře a už to není o tom, že bychom se něčím překvapili. Ale určitě to pro nás může být výhoda do play off,“ míní. Zároveň ale dodává, že případné finále by bylo znovu především o aktuální formě a detailech. „Samozřejmě výhoda domácího prostředí je hrozně znát. Poznali jsme to minulý rok, kdy ji měla Chrudim. Na hřišti soupeře se nikdy nehraje lehce, ale že by z nás měli mít nějaký strach, to si nemyslím. Bude to boj, jako vždycky,“ je si jistý.

Plzeňský Adam Knobloch (uprostřed) vstřelil proti Chomutovu hattrick.

K finále je ovšem ještě daleko, nejprve Plzeň musí zvládnout vyřazovací boje. „Vlastně celou sezonu jdeme zápas od zápasu, na každého soupeře se poctivě připravujeme. Takže v tom chceme pokračovat i v play off a určitě se maximálně nachystáme,“ hlásí před vrcholem letošního ročníku.

Přestože má Knobloch ve svém mladém věku na kontě již 120 ligových startů, obdržel doposud pouze jedinou žlutou kartu. „Snažím se soustředit jen na zápas a vyhýbat se zbytečným situacím, třeba diskuzím s rozhodčími nebo soupeři. Nechci dostávat zbytečné karty. Ale taky mě překvapilo, že mám jen jednu. Upřímně si nemyslím, že můj styl hry je úplně nejčistší, ale když mám jen jednu kartu, tak asi jo,“ říká s úsměvem.

Rodák z Mnichova Hradiště působí v Plzni již čtvrtým rokem. Mezitím odmaturoval, oženil se a stal se otcem. Vloni navíc na západě Čech prodloužil smlouvu. „Už se cítím jako Plzeňák. Máme tu spoustu kamarádů a město nám hrozně přirostlo k srdci. Dokonce si z nás v Hradišti dělají srandu, že jsme chytli plzeňský dialekt,“ směje se Knobloch, který chce sezonu zakončit tím nejlepším způsobem. A to je zisk mistrovského titulu.

