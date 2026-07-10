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Fuksa vládne kanoistům na kilometru i dál. Opanoval třetí Světový pohár v řadě

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  20:55aktualizováno  21:23

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním Světovém poháru závod na trati 1 000 metrů, na níž je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Třiatřicetiletý český reprezentant si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře s náskokem 63 setin sekundy před Maďarem Dánielem Fejesem.

Fuksa triumfem v Kanadě navázal na květnová vítězství na kilometru ze Szegedu, kde se s ním kontroverzně o výhru podělil Rus Zachar Petrov, a Brandenburgu. V červnu na olympijské distanci vyhrál také mistrovství Evropy v Montemor-o-Velho.

O jedno místo utekly stupně vítězů čtyřkajaku, v jehož sestavě až v Kanadě doplnil Jakuba Špicara, Daniela Havla a Radka Šloufa místo zdravotně indisponovaného Vladimíra Cermana dvoustovkař Jakub Brabec. Za třetí Austrálií zaostala česká loď 18 setin sekundy.

Porazit Fuksu? Letos nelze. Dostál o jeho dominanci říká: Celosvětový extrém

Barbora Betlachová obsadila ve svém prvním finále na singlkajaku na kilometrové trati osmou pozici. Stejně skončil kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce.

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