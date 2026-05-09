Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vyhrál, přesto měl první místo sdílet s ruským sokem. Fuksa vynechal ceremoniál

Autor: ,
  16:43
Olympijský vítěz Martin Fuksa nesouhlasil s opravou výsledků finále kanoistů na 1000 metrů na Světovém poháru v Szegedu. Český reprezentant odmítl stát společně s Rusem Zacharem Petrovem na prvním místě, takže se nezúčastnil medailového ceremoniálu.
Fotogalerie3

Martin Fuksa na SP v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

„Když jsem projel cílovou pásku, tak jsem cítil, že jsem na prvním místě. Potom jsem viděl fotofiniš a moje loď byla na prvním místě,“ uvedl závodník, jenž vyhrál v nejlepším výkonu historie 3:41,46.

Mezinárodní federace ale pak uplatnila pravidlo, že se čas zaokrouhluje na setiny, takže ačkoliv byl Fuksa o pár centimetrů první, vyhlásila dva vítěze. Český závodník kvůli tomu nepřišel na stupně vítězů. „Já jsem prostě v téhle situaci odmítal být s tím mým protivníkem na stejném místě, protože já jsem ten závod vyhrál. Nebyli jsme dva první,“ prohlásil.

Těsný finiš a nový světový rekord. Fuksa vstoupil do sezony SP vítězně

Změnu výsledků, díky níž získal také Petrov z tohoto závodu maximum bodů do olympijské kvalifikace, považoval Fuksa za nespravedlivou.

„Upřímně nevím, kdo za tím stojí. Mrzí mě to. Já jsem tady samozřejmě od toho, abych podával ty nejlepší výkony, což si myslím, že se mi podařilo. I byl jasný důkaz na cílové fotografii. Přesto si s tím někdo dokáže pohrát a ty výsledky změnit. Ale co, nedá se nic dělat, furt jsem zlatý, furt mám nejlepší čas na světě. Takže brát si z toho pozitivní věci a jedeme dál,“ dodal.

Další závod Světového poháru na olympijském kilometru ho čeká za týden v Brandenburgu. V Szegedu ještě bude startovat v deblkanoi s bratrem Petrem na pětistovce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Cagliari vs. UdineseFotbal - 36. kolo - 9. 5. 2026:Cagliari vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Sunderland vs. Manchester Utd.Fotbal - 36. kolo - 9. 5. 2026:Sunderland vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 2.70
  • 2.70
Fulham vs. BournemouthFotbal - 36. kolo - 9. 5. 2026:Fulham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.70
  • 2.90
Brighton vs. WolvesFotbal - 36. kolo - 9. 5. 2026:Brighton vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 40.00
  • 180.00
Plzeň vs. LiberecFotbal - 2. kolo - 9. 5. 2026:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.21
  • 5.60
  • 16.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Salač vyrazí v Le Mans z první řady, v kvalifikaci byl třetí, Márquez si zlomil nohu

Filip Salač na trati v Jerezu.

Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Francie Moto2 z první řady. V kvalifikaci na okruhu v Le Mans obsadil třetí místo, lepší byli pouze Španělé Izan Guevara a Daniel...

9. května 2026  15:02,  aktualizováno  16:47

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

Vyhrál, přesto měl první místo sdílet s ruským sokem. Fuksa vynechal ceremoniál

Martin Fuksa na SP v Szegedu.

Olympijský vítěz Martin Fuksa nesouhlasil s opravou výsledků finále kanoistů na 1000 metrů na Světovém poháru v Szegedu. Český reprezentant odmítl stát společně s Rusem Zacharem Petrovem na prvním...

9. května 2026  16:43

ONLINE: Plzeň - Liberec 1:0, Touré v úvodu potrestal chybnou rozehrávku hostů

Sledujeme online
Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Na třetím místě mají plzeňští fotbalisté pětibodový náskok. Ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o titul hostí šestý Liberec, který by rád poskočil na pátou příčku. Utkání sledujte v podrobné...

9. května 2026,  aktualizováno  16:16

ONLINE: Liverpool remizoval s Chelsea, v akci United i Wolves. Večer City - Brentford

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea ukončili sérii šesti porážek remízou 1:1 v Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Obhájce titulu zůstal na čtvrté příčce, ale nevyužil šanci pojistit...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:16

Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž

Aktualizujeme
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Lukáše Marečka.

Fotbalisté Teplic vyhráli 2:1 nad Baníkem Ostrava a poprvé po deseti ligových kolech slaví vítězství. Utkání rozhodly dva slepené góly, které zařídili Lukáš Mareček a Auta v rozmezí 33. a 36. minuty....

9. května 2026  14:01,  aktualizováno  16:09

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Aktualizujeme
Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06

Těsný finiš a nový světový rekord. Fuksa vstoupil do sezony SP vítězně

Martin Fuksa na Světovém poháru v Szegedu.

Úřadující olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kilometru zajel časem 3:41,46 nový světový rekord. Ve finiši původně těsně porazil...

9. května 2026  11:47,  aktualizováno  15:13

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

9. května 2026  11:45,  aktualizováno  14:51

Nosková hladce postoupila do osmifinále, Macháč v Římě kvůli nemoci odstoupil

Linda Nosková odehrává míček ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Římě porazila 6:1 a 6:3 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, který kvůli nemoci odstoupil před zápasem...

9. května 2026  11:51,  aktualizováno  13:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

9. května 2026  13:44

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

9. května 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.