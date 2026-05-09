„Když jsem projel cílovou pásku, tak jsem cítil, že jsem na prvním místě. Potom jsem viděl fotofiniš a moje loď byla na prvním místě,“ uvedl závodník, jenž vyhrál v nejlepším výkonu historie 3:41,46.
Mezinárodní federace ale pak uplatnila pravidlo, že se čas zaokrouhluje na setiny, takže ačkoliv byl Fuksa o pár centimetrů první, vyhlásila dva vítěze. Český závodník kvůli tomu nepřišel na stupně vítězů. „Já jsem prostě v téhle situaci odmítal být s tím mým protivníkem na stejném místě, protože já jsem ten závod vyhrál. Nebyli jsme dva první,“ prohlásil.
Změnu výsledků, díky níž získal také Petrov z tohoto závodu maximum bodů do olympijské kvalifikace, považoval Fuksa za nespravedlivou.
„Upřímně nevím, kdo za tím stojí. Mrzí mě to. Já jsem tady samozřejmě od toho, abych podával ty nejlepší výkony, což si myslím, že se mi podařilo. I byl jasný důkaz na cílové fotografii. Přesto si s tím někdo dokáže pohrát a ty výsledky změnit. Ale co, nedá se nic dělat, furt jsem zlatý, furt mám nejlepší čas na světě. Takže brát si z toho pozitivní věci a jedeme dál,“ dodal.
Další závod Světového poháru na olympijském kilometru ho čeká za týden v Brandenburgu. V Szegedu ještě bude startovat v deblkanoi s bratrem Petrem na pětistovce.