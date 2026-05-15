Fuksa na SP v Brandenburgu kraloval, Dostálovi se na kilometru nedařilo

Pro 22. vítězství v SP si Fuksa dopádloval suverénně. Od začátku se pohyboval v popředí, a když 250 metrů před cílem zrychlil, nikdo na něj nestačil. „Já jsem si před startem manifestoval, co udělám, až vyhraju. Naštěstí to bylo v mojí režii. Samozřejmě tenhle kanál není nic ideálního, je tam hodně vln, hodně jsem vypadával, ale myslím, že to takhle měli všichni. Jsem rád, že jsem měl nejvíc sil v závěru a dotáhl jsem to do vítězného konce,“ pochvaloval si Fuksa v nahrávce pro média.
Extra motivaci mu dodal kontroverzní verdikt z minulého týdne, kdy k němu federace po revizi výsledků přidala na první místo Petrova. „Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba to dokázat. Těch komentářů a docela negativních zpráv z východní země bylo docela dost. Já jsem se to snažil vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svému koni, já doufám, že Češi zase fandí mně, to je naprosto normální. Věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod. A to se mi povedlo,“ přiblížil své rozpoložení úřadující mistr světa.
Každé vítězství je pro něj sladké. „Teď jenom doufám, že na tom nejvyšším stupni budu sám a ukážu, že jsem prostě já ten nejlepší aktuálně,“ konstatoval s úsměvem Fuksa, kterému v Německu fandí i manželka s dcerou. V Brandenburgu pojede ještě pětistovku na deblkanoi s bratrem Petrem.
Fuksa byl jediným českým zástupcem ve finále A. Druhý z olympijských šampionů z Paříže Josef Dostál na kilometru dopadl ještě výrazně hůře než před týdnem v Szegedu, kde obsadil 13. místo. Tentokrát ve čtvrteční rozjížďce dopádloval s více než dvacetisekundovou ztrátou poslední a nepostoupil ani do semifinále. Šanci vybojovat body do olympijské kvalifikace bude mít ještě na pětistovce, v níž skončil v Szegedu třetí.
Postup na dvoustovce nezopakoval kanoista Antonín Hrabal, který tentokrát skončil třetí ve finále B. Po nevýrazných výkonech v Szegedu trenéři promíchali sestavy čtyřkajaků. V Brandenburgu si vedla lépe posádka Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel, která dojela druhá ve finále B.