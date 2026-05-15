Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fuksa na SP v Brandenburgu kraloval, Dostálovi se na kilometru nedařilo

Autor: ,
  14:53aktualizováno  15:28
Olympijský vítěz Martin Fuksa ovládl na Světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Szegedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu Šeng-jüe na něj ztratil 99 setin sekundy, o další setinu zpět byl Petrov.

Martin Fuksa na SP v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Pro 22. vítězství v SP si Fuksa dopádloval suverénně. Od začátku se pohyboval v popředí, a když 250 metrů před cílem zrychlil, nikdo na něj nestačil. „Já jsem si před startem manifestoval, co udělám, až vyhraju. Naštěstí to bylo v mojí režii. Samozřejmě tenhle kanál není nic ideálního, je tam hodně vln, hodně jsem vypadával, ale myslím, že to takhle měli všichni. Jsem rád, že jsem měl nejvíc sil v závěru a dotáhl jsem to do vítězného konce,“ pochvaloval si Fuksa v nahrávce pro média.

Dostál má medaili z 500 m, Fuksa si v Szegedu spravil náladu s bratrem

Extra motivaci mu dodal kontroverzní verdikt z minulého týdne, kdy k němu federace po revizi výsledků přidala na první místo Petrova. „Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba to dokázat. Těch komentářů a docela negativních zpráv z východní země bylo docela dost. Já jsem se to snažil vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svému koni, já doufám, že Češi zase fandí mně, to je naprosto normální. Věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod. A to se mi povedlo,“ přiblížil své rozpoložení úřadující mistr světa.

Každé vítězství je pro něj sladké. „Teď jenom doufám, že na tom nejvyšším stupni budu sám a ukážu, že jsem prostě já ten nejlepší aktuálně,“ konstatoval s úsměvem Fuksa, kterému v Německu fandí i manželka s dcerou. V Brandenburgu pojede ještě pětistovku na deblkanoi s bratrem Petrem.

Vyhrál, přesto měl první místo sdílet s ruským sokem. Fuksa vynechal ceremoniál

Fuksa byl jediným českým zástupcem ve finále A. Druhý z olympijských šampionů z Paříže Josef Dostál na kilometru dopadl ještě výrazně hůře než před týdnem v Szegedu, kde obsadil 13. místo. Tentokrát ve čtvrteční rozjížďce dopádloval s více než dvacetisekundovou ztrátou poslední a nepostoupil ani do semifinále. Šanci vybojovat body do olympijské kvalifikace bude mít ještě na pětistovce, v níž skončil v Szegedu třetí.

Postup na dvoustovce nezopakoval kanoista Antonín Hrabal, který tentokrát skončil třetí ve finále B. Po nevýrazných výkonech v Szegedu trenéři promíchali sestavy čtyřkajaků. V Brandenburgu si vedla lépe posádka Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel, která dojela druhá ve finále B.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Osoriová vs. KrejčíkováTenis - - 15. 5. 2026:Osoriová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:1, 0:0
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Kanada vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 15. 5. 2026:Kanada vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
15. 5. 16:20
  • 1.56
  • 4.90
  • 5.01
Finsko vs. NěmeckoHokej - Skupina A - 15. 5. 2026:Finsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 5. 16:20
  • 1.38
  • 5.42
  • 7.19
Hostouň vs. Plzeň BFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Hostouň vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
15. 5. 17:30
  • 3.83
  • 2.91
  • 1.80
Písek vs. Slavia CFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Písek vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
15. 5. 18:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

Giro ONLINE: Peloton míří k obávanému Blockhausu. Náskok úniku se tenčí

Sledujeme online
Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu během sedmé etapy italského Gira

Mezi hlavními favority na celkové pořadí letošní italské Giro zatím nabídlo spíš jen náznaky soubojů, to se ale v sedmé etapě mění. Cyklistická Grand Tour servíruje dosud nejtěžší kopec ročníku,...

15. května 2026  15:58

ONLINE: Kanada - Švédsko. Na úvod MS bitva velikánů. Kdo zapíše první body?

Sledujeme online
Švédský obránce Rasmus Dahlin odehrává puk do bezpečí těsně před brankovou...

Startuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Skupina B otevírá šampionát atraktivním zápasem mezi Kanadou a Švédskem, který začíná v 16.20 ve Fribourgu. Utkání můžete sledovat v podrobné online...

15. května 2026  15:50

Fuksa na SP v Brandenburgu kraloval, Dostálovi se na kilometru nedařilo

Martin Fuksa na SP v Szegedu.

Olympijský vítěz Martin Fuksa ovládl na Světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Szegedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál...

15. května 2026  14:53,  aktualizováno  15:28

Trenér ho nedal do základu, fanoušci pak Mbappého vypískali. Jsem zvyklý, opáčil

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.

Neprožil příjemný večer. Utkání začal na lavičce a když pak 20 minut před koncem přišel do hry, stadion Santiaga Bernabéu ho hlasitě vypískal. „Tohle se mi už stalo v kariéře několikrát. Jsem na to...

15. května 2026  15:15

Britové budou při návratu do elitní divize na MS znovu sázet na Kirka

Liam Kirk (v popředí) z Velké Británie vede puk, ze strany ho stíhá Švýcar Dean...

V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17...

15. května 2026  14:49

Hrát za Kanadu mě neomrzí. Crosby chce zlato, šéfuje o polovinu mladší spoluhráč

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Možná vás napadne: Má ten blázen vůbec jinou zálibu? Má, věřte. Po sezoně rád hraje golf nebo se vrací domů do Cole Harbour, kde s kamarády vyráží na loďky či si užívá čas blízko vody. To všechno se...

15. května 2026  14:48

Centimetry od velkého průšvihu. Pelotonu na Tour de Hongrie skočil do cesty srnec

Tour de Hongrie 2026

Pouze několik centimetrů dělilo závodníky druhé etapy Tour de Hongrie od velkých potíží. Do cesty pelotonu během závodu v Maďarsku vběhl srnec a vypadalo to, že dojde k hromadnému pádu.

15. května 2026  14:16

Dostála chceme, ale počkáme, hlásil Šlégr. Kapitánem Červenka, kdo mu asistuje?

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do světového šampionátu vstoupí s trojicí brankářů z Evropy, zároveň se dostává do hry přílet vítané posily. Zatím ale těžko předvídat, zda se jí čeští hokejisté ve Fribourgu vůbec dočkají. V noci...

15. května 2026  12:59,  aktualizováno  14:15

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

Ruští a běloruští zápasníci opět smí na mezinárodní scénu pod vlastními vlajkami

DOVLÁLA. Ruská olympijská vlajka v Pchjongčchangu vidět nebude.

Ruští a běloruští zápasníci mohou na mezinárodních akcích nově soutěžit bez omezení. Světová federace zápasu (UWW) v pátek s okamžitou platností zrušila zákaz týkající se národních symbolů.

15. května 2026  13:49

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla...

15. května 2026  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.