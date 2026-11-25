Sokolky začnou doma ve středu od 18.00, odveta v Maďarsku bude ve čtvrtek 3. prosince rovněž v 18.00. Vítězky v osmifinále narazí na řecký Panionios Nea Smyrni.
„Bohužel nás teď provázejí zranění,“ uvedl šéf frýdecko-místeckého klubu Jiří Zaoral. „Sotva se Danika Washington vylízala z výronu kotníku, zranila se nám kapitánka, což je pro nás velká ztráta.“
Washington i kapitánka Veronika Fukalová jsou blokařky. „Veronika bohužel bude chybět ještě dlouho,“ posteskl si Zaoral. „Jinak se ale snažíme připravit co nejlépe.“
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Sokolkám start do sezony nevyšel podle představ, v extralize mají jen dvě výhry z osmi utkání. „Některé prohry byly bohužel smolné. Nevyšlo nám několik minulých utkání, ale hlavně se z toho nesmíme, no, jak to říct slušně...“ hledala úderný výraz frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková, která doufá, že výkonnost družstva půjde nahoru.
Dodala, že minulý extraligový zápas, byť doma podlehly Omypu Praha 1:3, už byl z pohledu Frýdku-Místku herně obstojný. „Nálada v týmu je dobrá, holky věří, že nám to půjde.“
Co pro klub znamená historicky první účast v evropských pohárech a rovnou po Lize mistryň v tom druhém nejprestižnějším? „Původně jsme kvůli vyšší úrovni CEV Cupu chtěli hrát nižší Challenge Cup, ale vzhledem k našemu třetímu místu v lize to nešlo,“ přiznal Zaoral. „Takže se budeme snažit proti hodně silné Békéscsabě obstát.“
Trenérka Dedková potvrdila, že je čeká opravdu skvělý tým. „Mají vynikající univerzálku, která skládá balony ze všech možných pozic. Je to jejich velká zbraň, takže na ni se pořádně připravíme.“
To zmínila Kubánku Greisy Finé, jednu z pěti cizinek na soupisce Békéscsabi. Dalšími jsou srbská nahrávačka Anđelija Draškovič a smečařky Varvara Kuzněcova z Ruska, Marta Cvitkovič Lozič z Chorvatska a Yeny Murillo z Kolumbie. „Jinak to je takový komplexní tým, dobře výškově poskládané, takže uvidíme,“ dodala Dedková.
Frýdecko-místecké volejbalistky jsou v extralize od roku 2001. Mezi českou elitou skončily druhé v roce 2005 a třetí v letech 2004, 2015 a letos. Leč až nyní se odhodlaly přihlásit do evropských pohárů.
„Jsme klub, který se věnuje především výchově mladých volejbalistek a dříve jsme si ještě na zápasy v Evropě netroufli,“ uvedl Jiří Zaoral. „Nemít podporu města, tak bychom do toho zřejmě ani tentokrát nešli.“
Kolik bude účast v Poháru CEV klub stát, zatím jeho zástupci přesně nespočítali. „Také proto, že jsme se s Maďary dohodli na reciprocitě – my platíme ubytování jim a oni nám,“ uvedl Jiří Zaoral. „Zatím mohu říct, že jen rozhodčí a supervizoři nás vyjdou na třicet tisíc korun.“
Dalších 70 tisíc korun zástupci klubu zaplatí za šest mobilních tribun, protože musejí navýšit kapacitu haly, která by pro Pohár CEV měla být nejméně dva a půl tisíce míst.
Aby ochozy byly co nejvíce plné, představitelé klubu nabídli bezplatný vstup mládežnickým oddílům z města a okolí. „Máme potvrzené, že přijedou družstva z Raškovic, Hlučína a Havířova,“ řekl Zaoral.