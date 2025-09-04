Krupobití připravilo frýdecko-místecké házenkáře o halu. Začnou venku

Jiří Seidl
  10:15
Komplikovaný vstup do sezony čeká házenkáře Frýdku-Místku. Zatím netuší, kdy se budou moci vrátit do své haly u 6. základní školy, jejíž střechu koncem června poničilo krupobití. „Ze začátku to byl trochu šok, ale hřiště je všude stejné, takže to pro nás není nějaká překážka. Přípravu jsme zvládli podle plánu,“ řekl frýdecko-místecký pivot a kapitán Adam Gřešek.

Karvinský Dominik Solák strhává nejlepšího střelce Frýdku-Místku Jakuba Rumiana. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Komplikace to je,“ upozornil trenér Daniel Valo. „Výhoda domácího prostředí a zejména v úvodu sezony je hodně důležitá.“ Dodal, že je to o to větší problém, že v minulé sezoně byli doma extrémně silní. „Dokázali jsme na svém hřišti porazit silnou trojku – Karvinou, Plzeň a Duklu Praha,“ připomněl.

Extraliga házenkářů startuje o víkendu, přičemž Frýdek-Místek jede v sobotu do Jičína a Kopřivnice v týž den od 18.00 hostí Duklu Praha. Obhájci titulu z Karviné v sobotu v kvalifikaci Evropské ligy od 18.00 přivítají Partizan Bělehrad, takže do extraligy vstoupí až ve středu od 19.00 v Novém Veselí.

„Děláme vše pro to, abychom havarijní stav na Šesté základní škole vyřešili co nejrychleji,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Podle něj byl problém v tom, že závažnost poškození střechy se projevila se zpožděním. „Po tom krupobití na ní byly mikrotrhliny a při výkyvech teplot začala praskat a voda se dostávala až na podhledy, které nasákly. Naštěstí pracovníci školy zabránili tomu, aby navlhla palubovka,“ řekl Korč.

Základní oprava střechy by měla přijít zhruba na tři miliony korun, které uhradí pojišťovna.

„Nová střecha je už hotová,“ uvedl primátor. „Zbývá dokončit podhledy. Co mám informace, nejpozději koncem září by se tam mohlo začít opět sportovat.“

V nejlepším případě by si Frýdecko-místečtí vyměnili pořadatelství jen s Kopřivnicí, kterou měli hostit 14. září. V její hale budou hrát o den dříve od 18.00.

„Kopřivničtí nám vyšli vstříc, stejně jako zástupci dalších klubů, s nimiž jsme o možné změně pořadatelství hovořili,“ řekl místopředseda frýdecko-místeckého klubu Pepino Házená Zdeněk Verlík. „Předběžně jsme domluveni i se Zlínem a Michalem Brůnou z Karviné. “ To se týká duelů 28. září a 12. října.

Házenkáři Frýdku-Místku od srpna, kdy začali přípravu, trénují v tělocvičně Střední školy řemesel někdejšího Hornického učiliště. Tam v minulosti hrávali i extraligu.

Karvinští házenkáři brání ve čtvrtfinále útok Frýdku-Místku.

„Vzpomněl jsem si na to,“ usmál se trenér Daniel Valo, který tamější zápasy pamatuje jako hráč. „Dnes už ale hala nesplňuje podmínky pro extraligové zápasy, kritéria jsou přísná. Teď tam navíc trénujeme všichni, takže hala praská ve švech.“

Adam Gřešek podotkl, že se těšili na domácí zápasy, na fanoušky. „Ze začátku sezony budeme hrát většinu zápasů venku, ale pak se to otočí a budeme mít šňůru domácích utkání. Věřím, že ten venkovní start extraligy na nás nebude mít vliv,“ konstatoval Gřešek.

