Nazpátek do života. Triatlonista Kubínek usiluje po nehodě o návrat

Úderný slogan „o 106“ ho provázel při jeho vrcholové kariéře, za jejíhož trvání se v brněnském týmu Konrad Tools Team dokázal vypracovat do české špičky. „Vždycky jsem říkal: makám o sto šest. Tak proto,“ vysvětluje třicetiletý rodák z Blažovic.

Kombinaci písmene a číslic následně jen chytře upravil na hashtag #o106, který od minulého roku umisťuje ke zprávám o daleko důležitějším boji, než byly ty ve vodě, na kole a při běhu.

Je to boj o návrat do života.

Dvanáct měsíců poté, co na dálnici D1 těžce havaroval a následující tři týdny strávil v kómatu, musí být bývalý mistr republiky v triatlonu, naučený dřív během hodinového tréninku v bazénu uplavat čtyři kilometry, zvyklý na jiná vítězství.

Když si pevným stisknutím ruky sám otevře PET lahev ochucené minerálky, jejíž závěr byl od výrobce utažený na maximum, spokojeně mrkne okem.

„Jde to líp a líp. Mám kolem sebe hodně lidí, kteří mě podporují jak finančně, tak psychicky, a já se můžu soustředit výhradně na svoji rehabilitaci,“ říká při přestávce programu na logopedické klinice v Brně, kde tento týden podstupuje další léčbu.

Logopedii Kubínek kombinuje s fyzioterapií, doplňkově chodí na lekce psychologie. Nahlas čte, aby slyšel svůj hlas. Sám si pak přidává fyzickou přípravu. Plave, jezdí na speciální trojkolce nebo doma šlape na rotopedu, cvičí v posilovně.

Vlastně toho dokáže víc než běžný smrtelník ve formě na úrovni chození na koupaliště.

„Plavu hodinu, zvládnu tak 1 500 metrů,“ počítá.

Vozík? Díky, ale dejte mi raději berle

Přestože poctivě trénuje, nezvládne ještě Kubínek běhat, protože v letové fázi by nedokázal udržet rovnováhu. Taky se nemůže rychle rozhlédnout do stran, například na přechodu pro chodce. „Ztratil bych balanc,“ pokrčí rameny.

Příběh Františka Kubínka Rodák z Blažovic nedaleko Brna je členem triatlonového týmu Konrad Tools Team. Z roku 2017 je seniorským mistrem republiky, dříve sbíral tituly v mládežnických kategoriích. K triatlonu ho přivedl Tomáš Klíma jako plavce na základní škole. V roce 2003 odcestoval Kubínek na olympiádu dětí a mládeže a u kombinace plavání, jízdy na kole a běhu už zůstal. Do jeho života zasáhla loni 6. února havárie na dálnici D1, při níž naboural do policejního vozu, vyšetřujícího nehodu. Zhruba měsíc byl v kómatu.

Otáčí se proto celý, a pokud chce očima uhnout jiným směrem, musí následně svůj zrak znovu zaostřit. Nic, s čím by se nedalo žít.

Soběstačný je Kubínek - vzdor někdejším lékařským prognózám - už teď. Bez pomoci se projede veřejnou dopravou, cestou od doktora si zajde na kávu, píše, čte. Mluví pomaleji, ale jasně.

„Akorát si neuvařím. Ale já vařit stejně moc neumím,“ mávne rukou. „Když není doma přítelkyně a nemám navařeno, dám si nějaký nápoj nebo tyčinku a je to.“

Přes měsíc po bouračce ležel Kubínek ve fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích, lékaři tam dlouho bojovali s otokem jeho mozku; hlava byla při nehodě zasažena nejvíc. Po pěti týdnech v bezvědomí a umělém spánku se nakonec probral, následujícího půl roku strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.



František Kubínek, mistr České republiky v olympijském triatlonu, se zotavuje po těžké autonehodě a měsíci v kómatu.

V dubnu mu kamarádi z tréninkové skupiny Konrad Tools Teamu uspořádali charitativní akci Běh pro Fanu, jejíž výtěžek kompletně věnovali zraněnému parťákovi, a v srpnu už Kubínek osobně stál jako host a čestný startér na startu extrémního závodu Valachy Man v Novém Hrozenkově.



Zhruba v té době nezdolný bojovník odmítl převzít invalidní vozík, na jehož výrobě na míru předtím spolupracoval. „Dejte mi raději berle. Budu chodit,“ oznámil překvapenému personálu v Kladrubech.

Letos už sportovec, který touto dobou měl být upoután na křeslo, vidí dál. V březnu odcestuje na paralympijské cyklistické soustředění do Španělska, kde začne trénovat na start ve Světovém poháru.

„Asi na silnici, myslím si. Na dráze by ta moje trojkolka v klopených zatáčkách nedržela, na to bych nejel dostatečně rychle,“ kalkuluje.

„Potkali jsme se, abych Frantovi dodal inspiraci a odhodlání. Začal jsem si ale uvědomovat, že tou inspirací může být on pro mě.“ Tomáš Bábek mistr Evropy v dráhové cyklistice

Jízdu na dráze si přesto vyzkoušel, a to v rámci tréninku s mistrem Evropy Tomášem Bábkem z Dukly Brno. Příběhy mají velmi podobné; Bábek byl po nehodě rovněž v kómatu, dokázal se vrátit ke sportu a o čtyři roky později se stal evropským šampionem.

„František je velký bojovník. Když mě loni jeho přítelkyně Katka oslovila, že má František po těžké nehodě a chce se vrátit zpět, tak jsme se potkali, abych mu dodal inspiraci a odhodlání k návratu prostřednictvím mého příběhu. Následně jsem si začal uvědomovat, že tou inspirací může být on pro mě. Po celou dobu, co ho sleduji a vidím pokroky, které dělá, mi to jen dokazuje,“ pravil Bábek.

Na příští mistrovství republiky ve vlastní kolekci

Činorodý triatlonista mezitím pod hashtagem #o106 ve spolupráci s jednou brněnskou pražírnou připravuje uvedení vlastní kávy, brzo bude mít i kolekce triček, ponožek a čelenek. Spolupracuje na natáčení seriálu o svém návratu, který má zahrnovat nejen začlenění do běžného života, ale i do sportu.

„Moje tělo stále ještě nereaguje tak rychle, jak mi pracuje hlava, ale s tím jsem se naučil žít,“ říká.

Vidina comebacku ho žene vpřed, zrovna minulý týden byl na sportovní prohlídce na zátěžových testech. Má sice slabší krátkodobou paměť, ale ani to není nic, co by ho mělo zastavit. Věří tomu, co se v nemocnici dozvěděl: za čas nebude poznat, že po nějaké nehodě vůbec byl. Jen časový horizont před něho nikdo postavit nedokáže.

Prioritou je úplné uzdravení, jedno za jak dlouhou dobu. Kdy to bude, však Kubínkovi úplně fuk taky není.

„Ještě bych chtěl jednou vyhrát mistrovství republiky v triatlonu,“ zasní se. „Když ho pojedu jako starý, budou mladí rychlejší a já nevyhraju. Chci, aby to bylo co nejdřív.“