Mikuš v minulosti nastupoval v portugalské nejvyšší futsalové soutěži, kde se právě s Benficou pravidelně potkával. Přestože nyní fotbal sleduje spíše okrajově, prostředí tamních velkoklubů dobře zná.
„Benfica je velký klub a Viktorka pro změnu patří několik let mezi absolutní českou špičku, takže to určitě bude zajímavý zápas,“ předpokládá Mikuš.
Když jsme spolu mluvili v lednu před utkáním Viktorie s Portem, říkal jste, že jste v Plzni na fotbale ještě nebyl. Změnilo se od té doby něco?
Nezměnilo. Přiznám se, že fotbal příliš nesleduji, protože mám hodně práce a k tomu futsal. Dokonce jsem ani nevěděl, že se hraje už ve čtvrtek, ale o výsledek se určitě zajímat budu. A také máme v Interobalu dost fanoušků Viktorky, kteří zápasy pravidelně sledují.
V mládí jste fandil Sportingu, byla pro vás tehdy Benfica, velký lisabonský rival, nejžhavějším soupeřem?
Rivalita mezi těmito dvěma kluby, ale přidal bych k tomu i Porto, je obrovská. Oba lisabonské celky si nic nedarují, je to podobné, jako když tady nastoupí Sparta proti Slavii. Fanoušci žijí ve stejném městě, ale navzájem se nenávidí. Já jsem ale vždycky nad věcí, přál jsem i ostatním portugalským klubům, aby se jim dařilo v evropských pohárech.
Navštěvoval jste v Portugalsku fotbalové zápasy?
Hlavně když Sporting hrál na severu, odkud pocházím. Přímo v Lisabonu jsem byl na jeho stadionu jen jednou, ale stálo to za to. Hráli tehdy v Lize mistrů proti Barceloně, za kterou nastoupil i Messi. Vidět takový zápas, kde bylo přes šedesát tisíc diváků, byl obrovský zážitek.
Benfica patří mezi významné evropské kluby také ve futsalu. Pomáhá tomuto sportu spojení s tak slavnou portugalskou značkou?
Určitě, jak Benfica tak Sporting jsou obrovské fotbalové kluby, mají silné sponzory a velké finanční možnosti. Díky tomu mohou podporovat také ostatní sporty včetně futsalu. Fanoušci nepřejí jen fotbalistům, ale celému klubu, takže chodí i na další sporty spojené s tímto jménem a umí vytvořit bouřlivou atmosféru. Sám jsem to zažil, když jsem hrál portugalskou nejvyšší soutěž za Candoso Guimaräes.
Který z nesmiřitelných lisabonských rivalů má v současnosti ve futsalu navrch?
Podle mě byl v posledních letech silnější Sporting, nicméně minulou sezonu získala titul Benfica. Nedá se jednoznačně říct, že jeden klub je větší než druhý. Jejich soutěživost je podobná jako ve fotbale. Navíc se teď do futsalu pustilo také Porto. Začalo ve třetí lize a podle všeho chce postupovat výš. Jsem zvědavý, jak to portugalský futsal ovlivní. Pokud budou v nejvyšší soutěži všechny tři velké kluby, bude to hodně zajímavé.
Komu budete přát ve čtvrtečním utkání Viktorie s portugalským soupeřem?
Nemám vyloženě favorita. V evropských soutěžích jsem vždycky přál portugalským klubům, ale teď žiji a hraji v Česku. Ať vyhraje ten, kdo bude lepší.
Hrošovský: Věřím, že i my ukážeme kvalitu
V lednu po návratu do Plzně musel vynechat zápas s FC Porto, neboť ještě nebyl na soupisce pro Evropskou ligu. O souboj s dalším portugalským velkoklubem Benficou Lisabon už ale plzeňský fotbalista Patrik Hrošovský nepřijde. Čtyřiatřicetiletý slovenský záložník věří, že Viktoria čtvrteční duel zvládne. Souboj s lídrem tabulky a největším favoritem soutěže bere jako velký svátek a výzvu.
„Určitě by nám pomohlo, kdybychom hráli tak týmově a s takovou vášní jako tehdy,“ připomněl duel s Portem, v němž Viktoria navzdory dlouhému oslabení remizovala 1:1. „Musíme předvést stejný týmový duch,“ nabádal Hrošovský.
Benfica však aktuálně drží sérii devíti soutěžních výher. „Určitě je jedním z favoritů soutěže, už proto, že jsou na čele Evropské ligy. A hrají dobře i v domácí lize. Je to velký zápas pro celý klub. Věřím, že i my ukážeme kvalitu a bude vidět náš styl,“ přál si Hrošovský.
Viktorii mohou nahrát mrazivé teploty, na které nejsou portugalské týmy zvyklé. „Asi každému se hraje lépe, když je 17 stupňů tepla než okolo nuly,“ souhlasil plzeňský záložník, kterého těší i pět posledních soutěžních duelů, v nichž Viktoria neprohrála.
„Cítím z týmu, že sebevědomí roste. Věřím, že zbývajících šest zápasů do konce podzimní části zvládneme tak, jak si přejeme,“ líčil zastupující kapitán Západočechů.
Zároveň dobře ví, že Benfica dnes nastaví týmu velké zrcadlo. „Ale jednoznačně jsou to zápasy, na které se všichni těšíme. Bude to zajímavé,“ tuší Hrošovský.