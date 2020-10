Ve Francii se uskuteční Světový pohár vodních slalomářů i lyžařů

Světový pohár vodních slalomářů má v sezoně poznamenané koronavirem jen dvě zastávky. Ta první byla před dvěma týdny ve slovinském Tacenu, tu druhou přivítá Pau. Nad konáním tohoto závodu se kvůli šíření nemoci a nově přijatým opatřením vznášel otazník, ale mezinárodní i francouzská federace a organizační výbor nakonec po dohodě s místními autoritami našli řešení, jak podnik uspořádat.

Uskuteční se bez diváků a za přísných hygienických opatření. „Tohle je tak nejistá doba, že možnost přivítat spoustu našich špičkových vodních slalomářů na prvotřídním závodě je velké povzbuzení především pro naše sportovce, kteří mají určité potíže v této těžké době,“ uvedl v tiskové právě generální sekretář Mezinárodní kanoistické federace (ICF) Simon Toulson.

Zhruba měsíc po vodních slalomářích by měli do Francie vyrazit elitní lyžaři. Mezinárodní federace FIS dnes potvrdila, že se třemi prosincovými závodními víkendy ve Val d’Isere navzdory restrikcím počítá. Nejdříve by zde měli mít 5. a 6. prosince muži rychlostní disciplíny, o týden později by se měly uskutečnit mužské technické disciplíny. Na předvánoční víkend 18. až 20. prosince jsou naplánované rychlostní disciplíny žen, kterých by se mohla zúčastnit i česká hvězda Ester Ledecká.

Přísná omezení jsou ve Francii aktuálně zavedena do 1. prosince. Další jednání o podobě a osudu tamního sjezdařského Světového poháru má FIS s pořadateli naplánované za dva týdny.