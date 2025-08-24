Koller, průkopník padelu v Česku: V naší hale hrají třeba Eliáš nebo Mirai

Jeho nohy? Geniální. Nastřílely 55 reprezentačních gólů, nikdo jich v českém dresu víc nedal. Ale Jan Koller teď zaměstnává ve sportu i ruce. Zamiloval si padel, je jeho ambasadorem i průkopníkem v tuzemsku, spoluvlastní centrum Padel Powers na pražském Smíchově a chystá se na exhibici světových hráčů, kterou hostí 27. srpna areál Tenis & padel klubu Písečná v Praze.
Bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller při padelu v centru Padel Powers, které spoluvlastní. | foto: www.padelpowers.com

„Jsem nadšenec, samouk, loni jsem se zúčastnil mistrovství světa v padelu v kategorii veteránů,“ svěřil se legendární fotbalový útočník, bývalý hráč Sparty, Anderlechtu, Dortmundu či Monaka. Padel je zjednodušeně sport mezi tenisem a squashem.

Jak jste na šampionátu dopadli?
Náš českým tým skončil dvaadvacátý ze třiceti, což je úspěch vzhledem k tomu, že tento sport je u nás v plenkách. Z kvalifikace jsme se probojovali do hlavní soutěže. Moje osobní bilance s mým parťákem Dušanem Valentou byla čtyři výhry, tři prohry.

Hvězdy padelu ozáří Prahu. Zahrajte si i se mnou! vyzývá je legendární Koller

Kde jste k padelu přišel?
Po fotbalové kariéře jsem zůstal ve Francii, kde jsem začal s tenisem. Před 12 lety tam vyrostlo plno kurtů na padel. Vyzkoušel jsem si ho, hrozně mě chytil a tenis šel stranou. Je skvělý na postřeh, předvídavost, musíte komunikovat s parťákem. Je to směsice všeho.

Co vás na něm baví nejvíc?
To, že jde o akční sport. Pořád se něco děje, je málo prostojů. Jak je kurt obehnaný mantinely, míček je neustále ve hře, uděláte plno krátkých sprintů. Hrají dva proti dvěma, musíte dobře spolupracovat s parťákem. Když hrajete na nějaké úrovni, za hodinu a půl se pořádně zpotíte a máte ze hry potěšení.

Bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller při padelu v centru Padel Powers, které spoluvlastní.

Jak roste padel v Česku? Jste jeho průkopníkem.
Když jsem se přesunul zpátky do Čech, žádná padelová centra tady nebyla. Až se objevilo v Kobylisích, kde jsme před šesti lety hráli v pěti lidech. Já vlastně byl u zrodu padelu v Čechách. Ve světě to je nejvíce rostoucí sport. Je totiž jednodušší naučit se padel než tenis, což lidi láká. Je to něco mezi squashem a tenisem.

Padel hraje i Messi

Mezi příznivci padelu jsou aktivní i bývalí sportovci, včetně slavných fotbalistů Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, Davida Beckhama či Neymara nebo nejlepších tenistů historie jako je Novak Djokovič, Rafael Nadal, Serena Williamsová či Andy Murray. Padelu propadli i herci Emma Watson a Antonio Banderas. Nadšeným hráčem je také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Bývalý fotbalový útočník AC Milán Zlatan Ibrahimovič otevřel v rodném Švédsku vlastní síť padelových center.

Investiční skupina Qatar Sports Investments (QSI), která je většinovým majitelem fotbalového klubu Paris Saint-Germain, má vlastnický podíl i ve světovém okruhu profesionálů Premier Padel.

Zvětšuje se základna?
Za poslední rok je nárůst nových hráčů i propagace padelu enormní. Zapojuje se do toho víc a víc hráčů, takže konečně padelový boom začínám pociťovat i v Česku. My jsme otevřeli kurty na Smíchově a musím říct, že zájem je obrovský. Máme krytou halu, i v letních měsících lidi chodí, vrací se. Líbí se jim to. Je pro nás velká motivace a výzva pokračovat v dobré práci.

Padel začíná být i mezi známými sportovci populární. Kdo k vám chodí?
Třeba hokejista Patrik Eliáš, který si padel také velmi oblíbil. Z fotbalistů Bořek Dočkal. I zpěvák Mirai Navrátil u nás hraje. Vím, že se tomu věnuje basketbalista Tomáš Satoranský, ale ten u nás zatím nebyl.

Jaký jste hráč?
Já jsem ve všech sportech takový samouk, nadšenec. V začátcích, kdy konkurence nebyla taková, to pro mě bylo lepší. Teď přicházejí mladí kluci z tenisu, mají velkou výhodu. A tvoří velkou část naší reprezentace. Jsem rád, že základna se rozšiřuje. Doufám, že časem budeme konkurenceschopní v Evropě.

Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák

Na konci srpna se předvede v Praze v exhibici argentinská dvojice Los Mágicos proti portugalským bratrům Duesovým. Budete tam?
Moc se těším a doufám, že bude možnost si s nimi i zahrát. Zatím jsem profesionální hráče na živo ještě neviděl, jsem zvědavý, jak se předvedou. Světová špička je od amatérů hodně odskočená, hlavně španělští a argentinští hráči jsou někde jinde než zbytek světa.

