Za posledních 12 měsíců vlezl do klece k ostrému mači jen jedinkrát. Vydržel kolo, v tom následujícím byl poprvé v životě knockoutován. Jenže navzdory potupné prohře s americkým ranařem Poirierem je stejně irský bojovník MMA Conor McGregor číslem 1. A to v celém sportovním světě. Právě on vzešel z pravidelného žebříčku amerického magazínu Forbes jako aktuálně nejlépe placený sportovec.