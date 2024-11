Letět jen rovně nás neuspokojuje. Pilot Čejka tak s parťáky boří hranice

Na začátku října se Čejka, jenž je vedoucím týmu, Jan Tvrdík, Jan Rudzinskyj a Martin Špaček vydali do Černé Hory k železničnímu mostu Mala Rijeka.

Nejprve pod ním předvedli klasický přemet a pak se pustili do tlačeného, tedy „hlavou dolů“, kdy na tělo působí záporné přetížení. Do tohoto manévru se ve formaci ještě do té doby nikdo nepustil!

Není se co divit, výhled na most jim totiž po celou dobu zakrýval trup letadla. Čejka si proto v krajině musel najít body, podle nichž se orientoval, kde přesně se nachází.

„Na horizontu jsem si zapamatoval pohled na dálnici a pak jsem si na skále pod námi našel jednu bílou skvrnu,“ vysvětloval.