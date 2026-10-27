Florbalistům Střešovic se postup do finále Poháru mistrů vzdálil. Podlehli Storvretě

Duel byl pikantní pro letní navrátilce do Střešovic Ondřeje Němečka a Filipa Langera, kteří v minulých třech letech získali se Storvretou ve švédské lize mistrovské tituly a v uplynulém ročníku pomohli i k triumfu v Poháru mistrů.
Tatran se ujal vedení v čase 8:07, kdy se prosadil po Langerově asistenci Majer. Domácí odpověděli po 31 sekundách díky Hampusi Nydenfeldtovi. V 18. minutě vrátil Střešovicím náskok Milan Meliš, ale za Storvretu ještě ve druhé třetině skórovali Arvid Hansson a Sakarias Ulriksson. V závěru pečetil výsledek do prázdné branky Otto Weidman.
Ve druhém úvodním semifinále zdolal finský celek Nokian KrP švýcarské Thurgau 4:3. Dvěma góly a asistencí to zařídil český útočník Adam Zubek.