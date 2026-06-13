Čeští florbalisté otočili přípravný zápas proti Finsku a těsně zvítězili

V čase 5:22 otevřel skóre domácí Juuso Ahola, ale hned za 12 sekund odpověděl Jakub Buršík. Za další necelou minutu vrátil Finům vedení po rychlé kombinaci Eemeli Salin, ale v polovině úvodní části opět smazal ztrátu z dorážky po šanci Tomáše Hanáka Matyáš Šindler.
Ve 12. minutě střelou od pravého mantinelu překonal Lukáše Bauera Heikki Iiskola a v čase 23:02 přesně s koncem trestu vyloučeného Filipa Langera zvýšil Riku Hakanen na 4:2.
Obrat začal v 37. minutě Jiří Besta, který zblízka zužitkoval Hanákovu přihrávku. Ve 46. minutě po pasu Šimona Stránského zpoza branky překonal zblízka Oskariho Fäldena Adam Delong a v čase 54:29 rozhodl po kombinaci s Jiřím Bestou Stránský.
Přípravný zápas florbalistů v Eerikkilä
Finsko - Česko 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)