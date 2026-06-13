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Čeští florbalisté otočili přípravný zápas proti Finsku a těsně zvítězili

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  12:06
Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Eerikkilä domácí Finsko 5:4 po obratu ze stavu 2:4 a oplatili mu páteční porážku z Tampere 1:5. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve sedmou výhru a čtvrtou v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euro Floorball Tour ve Winterthuru (5:3).

Čeští florbalisté slaví gól proti Finsku. | foto: Barbora Reichová / www.ceskyflorbal.cz

V čase 5:22 otevřel skóre domácí Juuso Ahola, ale hned za 12 sekund odpověděl Jakub Buršík. Za další necelou minutu vrátil Finům vedení po rychlé kombinaci Eemeli Salin, ale v polovině úvodní části opět smazal ztrátu z dorážky po šanci Tomáše Hanáka Matyáš Šindler.

Ve 12. minutě střelou od pravého mantinelu překonal Lukáše Bauera Heikki Iiskola a v čase 23:02 přesně s koncem trestu vyloučeného Filipa Langera zvýšil Riku Hakanen na 4:2.

Obrat začal v 37. minutě Jiří Besta, který zblízka zužitkoval Hanákovu přihrávku. Ve 46. minutě po pasu Šimona Stránského zpoza branky překonal zblízka Oskariho Fäldena Adam Delong a v čase 54:29 rozhodl po kombinaci s Jiřím Bestou Stránský.

Přípravný zápas florbalistů v Eerikkilä

Finsko - Česko 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. Ahola (Hakanen), 7. Salin (Salo), 12. Iiskola (Rauhala), 23. Hakanen (Jonaeson) - 6. Buršík (Zubek), 10. Šindler (T. Hanák), 37. Besta (T. Hanák), 46. Delong (Stránský), 55. Stránský (Besta).
Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 374.

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