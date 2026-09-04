Florbalisté na úvod EFT v Chomutově padli se Švédskem, všechny šance promarnili

Švédové se ujali vedení v čase 16:27, kdy překonal gólmana Lukáše Bauera střelou z levé strany k protější tyči Filip Eriksson. Češi nevyužili šance na vyrovnání a neprosadili se ani v přesilové hře. Seveřané 39 sekund před koncem druhé třetiny zvýšili díky Emilu Kalentunovi, který tečoval Erikssonův pokus.
V 55. minutě usměrnil Malte Lundmark do odkryté branky přihrávku Emila Hallqvista Johanssona a za 58 sekund dovršil výsledek z trestného střílení Albin Sjögren. Doma se česká reprezentace představila poprvé od loňského června, kdy v Praze odehrála dva zápasy se Švédy (2:1 a 3:4).
16:27. Eriksson (Carlsten)
39:21. Kalentun (Eriksson)
54:02. Lundmark (Johansson)
55:00. Sjögren
Bauer (Jurčo) – Hemerka, Besta, Zoufalý, Feigl, Šindler, Němeček (C), Zakonov – Motejzík, Delong, Stránský – Langer, Zubek, Buršík – Beneš, Havlas, Forman – Hanák, Wiener.
Hedlund (Parsjö-Tegnér) – Lindholm, Ramirez, Johansson, Kalentun, Bertilsson, Carlsten, Hovlund – Nydenfeldt, Kohonen, Ulriksson – Holmgren. Lundmark, Sjögren (C) – Backby, Eriksson, Ruud – Wramdemark, Weissbach, Malmström.
Rozhodčí: Josef Fässler, Benjamin Schläpfer
Počet diváků: 640