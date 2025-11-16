Florbalová raketa z Ještědu míří na světový šampionát. Chceme medaili, říká Klubalová

  8:56
Před dvěma lety byla její nominace na mistrovství světa šokem. Florbalové supernaději Karolíně Klubalové z FBC Liberec bylo totiž pouhých šestnáct. Teď už však není její účast na domácím prosincovém šampionátu žádnou senzací. Naopak. V klíčových duelech v Brně a Ostravě by měla patřit k tahounkám národního týmu, a to je stále v juniorském věku.
Fotogalerie3

Karolína Klubalová v dresu české reprezentace | foto: fbcliberec.cz

Raketa z Ještědu, energie, která vede tým dopředu. Takhle trefně ji pojmenovali autoři povedeného nominačního videoklipu k mistrovství světa florbalistek, které se uskuteční od 6. do 14. prosince v Česku.

Osmnáctiletá liberecká útočnice Karolína Klubalová, jeden z největších tuzemských talentů, ve své kariéře raketovou rychlost opravdu nabrala. V patnácti coby nejmladší hráčka patřila v roce 2022 k výrazným postavám českého týmu juniorek, který na světovém šampionátu vybojoval senzační stříbro.

Trenér české reprezentace Lukáš Procházka o ní řekl: „Na mistrovství světa v Singapuru v roce 2023 byla Kája nominovaná bez jediného tréninku a startu za národní tým. Měla tam svoji určitou roli, sbírala zkušenosti, a teď po necelých dvou letech je, troufnu si říci, jednou z nejlepších světových útočnic. Projevují o ni zájem i ty největší světové kluby a aktuálně má v české reprezentaci velmi důležitou roli.“

Karolína Klubalová slaví jeden ze svých gólů v dresu Liberce

O rok později už naskočila do extraligy florbalistek, zažila premiéru na ženském MS v Singapuru a přispěla k bronzu. Letos bude startovat na druhém mistrovství žen, navíc v prvním elitním útoku. „V den zápasu se Švýcarskem ve skupině budu mít 19. narozeniny a světová medaile z domácího mistrovství by byla nejkrásnějším dárkem. A zlatá? Dárek snů,“ dodala.

Aktuálně je s dvaceti body (10+10) z osmi zápasů druhá v kanadském bodování české extraligy a i díky tomu jsou Crazy Girls Liberec v tabulce na solidní páté příčce.

V Česku se první světový šampionát florbalistek konal v roce 2013, vy jste s florbalem v Liberci začala o rok později. Přeskakovala jste od začátku výkonnostně kategorie?
Dá se to tak říct. Florbal mě chytil hned, začínala jsem s klukama. Trenér mě k nim ještě s jednou holkou šoupnul, protože už tehdy v nás viděl nějaký potenciál. A je fakt, že už jako mladá dorostenka jsem trénovala s ženským týmem.

Talent jako hrom. Klubalová pojede v 16 letech na florbalové mistrovství světa

Vraťme se o dva roky nazpět, kdy jste byla v pouhých šestnácti nominována na mistrovství světa žen. Co vám tehdy blesklo hlavou?
Upřímně jsem to vůbec nečekala, byla to pro mě obrovská vlna štěstí. Prostě splněný sen, byl to jeden z mých cílů dostat se do ženské reprezentace. Ale že to bude tak brzy... Byla jsem za tu šanci moc ráda.

Podílela jste se na skvělém úspěchu v podobě bronzu, jaké zážitky jste si odvezla?
Nejsilnějším byla určitě možnost zahrát si v první lajně s hráčkami jako Eliška Krupnová, Martina Řepková a další, nasbírat od nich zkušenosti. Ale ten největší moment byl samotný zápas o bronz. Sice jsem naskočila jen na jedno střídání, ale už jen za to jsem byla neskutečně ráda. A hymna s medailí na krku? Kdo to nezažije, ten těžko pochopí, co to znamená.

Uběhly dva roky, stále jste velmi mladá, je vám osmnáct, ale vaše role v národním týmu se výrazně změnila. Patříte mezi klíčové hráčky, je to tak?
Jezdila jsem pravidelně na reprezentační akce, docela se mi dařilo a daří v extralize. Takže na rozdíl od Singapuru jsem tentokrát už v nominaci pevně doufala. A moje role se opravdu náramně zvedla, cítím to herně nejen já sama, ale i tím, jak mě vnímá tým. Věřím, že mě holky berou, i když jsem mladá.

České florbalistky Karolína Klubalová (vlevo) a Vanessa Rebecca Keprtová slaví zisk bronzových medailí na mistrovství světa v Singapuru.

Šampionát budete hrát v domácím prostředí, v halách se čekají nabité ochozy, bouřlivá atmosféra, jste připravena na velký tlak?
Asi to bude veliký nápor na hlavu. Věřím, že lidí přijde hodně a bude rachot, ale s holkama si to ještě teď asi úplně nedokážeme představit. Myslím, že s tím zatím ale v týmu pracujeme velice dobře. Měly jsme a ještě budou na programu mediální povinnosti. Věřím, že od 28. listopadu, kdy začne závěrečné soustředění, se zavřeme do naší bubliny, která nám vydrží až do posledního dne mistrovství a právě domácí atmosféru využijeme v náš prospěch.

Postup ze skupiny, ve které narazíte na Dánsko, Lotyšsko a Švýcarsko, přímo do čtvrtfinále berete jako povinnost?
Myslím, že náš tým je velice dobře připravený, což ukázal poslední turnaj Euro Floorball Tour, postup ze skupiny musíme zvládnout. Úplně lehké to samozřejmě nebude, nesmíme nic podcenit, ale věříme tomu a počítáme s tím.

Před dvěma lety jste získaly bronz, takže letos...
...naším minimálním cílem je určitě obhájit bronzové medaile ze Singapuru, ale tajně doufáme, že doma by to mohlo snad být i něco lepšího.

Florbal je tvrdý sport, vy jste spíše subtilnější hráčka, jak se vyrovnáváte s hrou silnějších a vyšších soupeřek, zejména na nejvyšší mezinárodní úrovni?
No, není to bezkontaktní sport, někdy to pořádně bolí a je fakt, že síla není mojí nejsilnější stránkou. Proto se tomu snažím čelit svými největšími zbraněmi, jakými jsou hlavně rychlost, dovednost s míčkem na florbalce a čtení hry. To mě proti těmto obránkyním zdobí – kličkou se jim vyhnout, utéct a zakončit nebo nahrát. A docela mi to vychází.

To potvrzuje i kouč reprezentace Lukáš Procházka, který o vás říká, že už teď patříte mezi nejlepší světové útočnice a elitní kluby ze zahraničí prý o vás mají zájem. Vnímáte to?
Slova trenéra mi samozřejmě lichotí, je to pro mě pocta. Svůj progres za ty dva roky určitě vnímám, ale pořád mám co zlepšovat a co se učit. Otázka ohledně odchodu je mi hodně často kladená a je fakt, že spousta lidí z florbalového prostředí se diví, že jsem ještě v Liberci. Poslední dobou je to pro mě hodně těžká otázka.

Jak na ni tedy odpovídáte?
V Liberci mě zatím drží hlavně škola, jsem ve čtvrťáku na Obchodní akademii v Jablonci, kde mi vycházejí maximálně vstříc. Mám individuální plán a můžu tak naplno zvládat florbal, extraligový i reprezentační. Nebudu lhát, nějaké nabídky už mám a hodně nad nimi přemýšlím, protože je určitě velké lákadlo zkusit si švédskou ligu, která je nejlepší na světě. To bych určitě chtěla. Nejprve mě ale čeká maturita, a hlavně – teď mám plnou hlavu blížícího se mistrovství světa a s týmem chceme doma za každou cenu uspět, takže co bude potom, jde prozatím stranou.

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Aktualizujeme
Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Florbalová raketa z Ještědu míří na světový šampionát. Chceme medaili, říká Klubalová

Karolína Klubalová v dresu české reprezentace

Před dvěma lety byla její nominace na mistrovství světa šokem. Florbalové supernaději Karolíně Klubalové z FBC Liberec bylo totiž pouhých šestnáct. Teď už však není její účast na domácím prosincovém...

16. listopadu 2025  8:56

Dončič nastřílel 41 bodů, Lakers ve šlágru NBA jasně přehráli Milwaukee

Gary Harris z Milwaukee nahání Luku Dončiče z Lakers.

Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v NBA na hřišti Milwaukee jednoznačně 119:95. Luka Dončič přispěl k výhře 41 body a devíti doskoky. Třinácté vítězství ze 14 úvodních utkání sezony...

16. listopadu 2025  8:29

Perušič se Schweinerem zvítězili i podruhé, na MS mají jisté play off

Ondřej Perušič útočí na turnaji v Ostravě.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na mistrovství světa v Adelaide Američany Milese Partaina a Andyho Beneshe 18:21, 21:17, 15:9 a po druhé výhře si pojistili postup...

16. listopadu 2025  8:03

SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

První souboje Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně hostí americké Salt Lake City od 14. do 16. listopadu. Do akce vyrazili i Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Jaký je program závodů,...

16. listopadu 2025  7:50

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Jílek vylepšil v Salt Lake City vlastní český rekord na 1500 metrů

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City.

Rychlobruslař Metoděj Jílek vylepšil na Světovém poháru v Salt Lake City vlastní národní rekord na trati 1500 metrů, který má nyní hodnotu 1:43,91 minuty. V divizi B obsadil osmé místo a získal 13...

16. listopadu 2025  7:19

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Zdráhalová zajela v Salt Lake City osobní rekord na 1500 metrů a skončila osmá

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová byla na Světovém poháru v Salt Lake City osmá v závodu na 1500 metrů, když si časem 1:53,12 vytvořila nový osobní rekord. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která...

15. listopadu 2025  22:59

Solidní start. Mrázkovi jsou po rytmickém tanci šestí na Americké brusli

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli šestí po rytmickém tanci. Na svém druhém závodě v letošní Grand Prix ztrácejí setinu na pátou pozici a 74 setin na čtvrtou příčku....

15. listopadu 2025  22:24

Sinner je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů, vyzve ho Alcaraz

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...

15. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  22:14

