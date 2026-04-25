Florbalistky Bulldogs slaví první titul, superfinále rozhodly gólem v čase 59:56

  16:45
Florbalistky Bulldogs Brno zvítězily v superfinále extraligy v pražské O₂ areně nad Vítkovicemi 3:2 a získaly premiérový titul. V čase 59:56 rozhodla Adéla Částečková. Brněnský celek čeká start v Poháru mistrů, kde doplní Tatran Střešovice, vítězky Poháru Českého florbalu. Devítinásobné šampionky z Vítkovic nenavázaly na triumfy z poslední tří let.
Florbalistky Bulldogs Brno slaví výhru v superfinále v O2 areně. | foto: Český florbal / flickr.com

Duel se hrál před 11 479 diváky a návštěvou těsně zaostal na loňským rekordem ze superfinále mezi Vítkovicemi a Tatranem Střešovice (11 728).

Hráčky Bulldogs se po 108 sekundách hry ujaly vedení. Anna Sládková našla před malý brankovištěm Emu Brucháčkovou, která usměrnila balonek za Nikolu Příleskou.

Superfinále extraligy v pražské O2 areně mezi florbalistkami Bulldogs Brno a Vítkovicemi.

Brněnská brankářka Monika Šolleová pochytala několik šancí, ale ve 14. minutě už ji překonala střelou od poloviny hřiště Vendula Beránková. Za 67 sekund se po pasu Nely Sikorové dostala do úniku Malwina Zagórská a střelou o pravou tyč poslala Ostravanky do náskoku.

V čase 26:48 tečovala Anna Brucháčková ze vzduchu před Příleskou střelu Adély Částečkové a vyrovnala na 2:2.

Na pozici nejproduktivnější hráčky play off si polepšila na 20 bodů z 10 utkání a v čele tabulky střelkyň se osamostatnila se 13 góly před Michaelou Mechlovou ze Střešovic.

Fanoušci podporují florbalistky Bulldogs Brno během superfinále v O2 areně.

V 34. minutě pomohla Šolleové pravá tyč po střele Kabelkové, vzápětí po pokusu Darii Drzymalaové propadl balonek mezi nohama brněnské gólmance, která jej stihla pravou rukou odvrátit na brankové čáře. Na druhé straně trefila horní tyč Liliana Bolfová.

V polovině třetí třetiny skončil duel nešťastně pro brněnskou Veroniku Machálkovou, která opustila O2 arénu na nosítkách a zamířila na vyšetření se zraněným kolenem.

O vítězství Brna, jehož největšími úspěchy byla dosud čtvrtá místa z prvních tří sezon extraligy v letech 1995, 1996 a 1997, rozhodla střela Částečkové od levého mantinelu, kterou nešťastně tečovala nohou do vlastní branky Beránková.

Superfinále (ženy)
25. 4. 2026 14:15
1. SC NATIOS Vítkovice : Bulldogs Brno 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly:
13:15. Beránková (Lenfeldová)
14:22. Zagórska (Sikorová)
Góly:
01:48. E. Brucháčková (Sládková)
26:48. A. Brucháčková (Částečková)
59:56. Bolfová (Částečková)
Sestavy:
Příleská (Vrlová) – Beránková, Lenfeldová, Kubalčíková, Matýsková – Sikorová, Kabelková, Zagórska, Helmanová, Drzymala, Horčičková
Sestavy:
Šolleová (Jabůrková) – Sládková, E. Brucháčková, Machálková, Jašková, Stuchlíková, Žáková – A. Brucháčková, Vendžurová, Částečková – Vojáčková, Bolfová, Vítková – Najsrová, Váňová, Bartoňová – Stará (C), Sigmundová, Pospíšilová

Rozhodčí: Husáková – Patera

Počet diváků: 11479

