Mladá Boleslav ve finále florbalového Poháru mistrů podlehla Pixbu

„Bylo to jak na kolotoči. Určitě jsme nechtěli dostat tolik gólů. Trošku jsme ze začátku v obraně propadali. Jejich druhá lajna nám dělala docela velký problém. Bohužel to nevyšlo. Měli jsme tři oslabení, všechna tři vyloučení byla zbytečná. Dostali jsme z toho tři góly. Víme, že Švédové tu kvalitu mají a dneska se nám to nepovedlo,“ řekl po utkání novinářům obránce Suchánek.

Mladá Boleslav byla v hokejové Ško-Energo Aréně před 3328 diváky od úvodu aktivní, ale vedení se ujal po 86 sekundách soupeř. Weissbach od pravého mantinelu rychlou střelou z otočky zamířil pod horní tyč branky Lukáše Bauera. Gólman hostů Jon Hedlund odolával do 8. minuty, kdy jej v úniku překonal bekhendovým blafákem Martin Feigl.

„Je to určitě zážitek, na který jen tak nezapomenu. Bohužel se to ale tímhle hořkým koncem trošku maže. Je to pro mě ale super zkušenost a jsem rád, že jsem si mohl zahrát takový zápas,“ prohlásil Feigl.

Gustav Fritzell z Pixbo se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi ve finále florbalového Poháru mistrů.

V čase 10:53 se trefil po spolupráci s Adamem Delongem přesně k levé tyči Dominik Beneš a otočil stav. Vzápětí zase bleskově otočilo skóre Pixbo. Při vyloučení Suchánka se trefil Felix Lanver, který hned za 50 sekund připravil gól před prázdnou branku pro Linuse Nestorssona. Vzápětí sice odpověděl Suchánek, ale v 15. minutě vrátil švédskému celku vedení po standardní situaci Weissbach.

Středočeši po 44 sekundách druhé třetiny potrestali vyloučení Nestorssona z konec první části a bylo vyrovnáno. Tomašík ze standardní situace naznačil rozehrávku, ale balonek místo toho poslal za překvapeného Hedlunda.

Zklamaní boleslavští florbalisté Milan Tomašík a Dominik Beneš po prohře ve finále Poháru mistrů.

Bauerovi pomohla po střele Gustava Lindberga pravá tyč. Ve 29. minutě domácí udeřili i při trestu Benjamina Schilla a po souhře se Suchánkem se o to postaral opět Tomašík. V čase 33:36 také v početní výhodě při vyloučení Miroslava Fořta vyrovnal Fritzell.

Těsně před koncem prostředního dějství šel pykat Delong a po 105 sekundách závěrečné třetiny poslal Pixbo opět do náskoku Fritzell. Za 25 vteřin sice odpověděl Suchánek, ale ve 47. minutě dovršil Fritzell hattrick a bylo to 7:6. Tým kouče Joonase Naavy se marně tlačil za smazáním manka. Naopak při power play do prázdné branky zpečetil výhru dalšími dvěma góly Weissbach.

„Atmosféra byla skvělá, diváci nás hnali, nešlo tu slyšet vlastního slova. Osobně se mi hrálo dobře, zápas byl skvělý, jen to bohužel pro nás nevyšlo vítězně,“ dodal Suchánek.

Finále Poháru mistrů v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav - Pixbo Wallenstam IBK 6:9 (3:4, 2:1, 1:4)

Branky a nahrávky: 8. Feigl (Zoufalý), 11. D. Beneš (Delong), 13. Suchánek (Lund), 21. Tomašík, 29. Tomašík (Suchánek), 43. Suchánek (Tomašík) - 2. Weissbach (Wramdemark), 12. Lanver (Weissbach), 13. Nestorsson (Lanver), 15. Weissbach (Kalentun), 34. Fritzell (Weissbach), 42. Fritzell (Weissbach), 47. Fritzell (Weissbach), 58. Weissbach, 60. Weissbach. Rozhodčí: Leholk, Schmidt (oba Dán.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 3 328.

Také Pohár mistryň pro Pixbo

Hráčky Pixba Wallenstam vyhrály ve finále Poháru mistryň v Umee nad domácím Thorengruppenem 3:0 a soutěž ovládly podruhé v historii. Navázaly na rok 2016, kdy triumfovaly v Borasu, tehdy u toho byla i česká útočnice Eliška Krupnová. Bývalá kapitánka působila v Pixbu devět let a loni ukončila kariéru.

Thorengruppen nenavázal na poslední dvě vítězství v Poháru mistrů. Pixbo prohrálo právě s Thorengruppenem čtyřikrát za sebou v superfinále švédské ligy a tentokrát se dočkalo odplaty.

V 6. minutě otevřela skóre Mira Markströmová, v čase 46:33 zvýšila Isabelle Gerigová a 41 sekund před koncem dovršila výsledek v power play do prázdné branky Ellen Lundinová. Brankářka Lara Heiniová udržela čisté konto.