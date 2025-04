Florbalové semifinále bez Moravanů. Bohemians, Tatran a Boleslav doplnila Sparta

Právě Spartu si pro boj o superfinále zvolila za soupeře Mladá Boleslav jako vítěz základní části. Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Bohemians s mistrovským Tatranem Střešovice.

Vstup do utkání se povedl Vítkovicím a po 86 sekundách otevřel skóre Adam Palčinský. Ve 4. minutě sice odpověděl Kosťantyn Šlosar, ale po 48 vteřinách druhé části vrátil Ostravanům náskok Adam Zubek a ve 44. minutě zvýšil Marek Bräuer. Za 25 sekund snížil Marek Zouzal a v čase 47:15 v přesilové hře vynutil nastavení Krejča, který v něm i zápas rozuzlil.

Po dlouhodobé části pátou Spartu nyní čeká souboj s Mladou Boleslaví. „Sparta je velmi dobře organizovaný a trénovaný tým složený z mladých, talentovaných kluků i zkušených veteránů. V základní části jsme odehráli dva vyrovnané zápasy, jeden jsme prohráli, jeden jsme vyhráli, takže očekávám bitvy i v této sérii,“ řekl webu Českého florbalu po výběru soupeře finský trenér Mladé Boleslavi Joonas Naava.

„Přál jsem si hrát semifinále zrovna s Boleslaví. Série bude atraktivní a emotivní. Budeme připraveni,“ podotkl kouč Sparty Marek Vojta.

Šampionovi z minulých dvou let Tatranu stojí v cestě Bohemians. „I s ohledem na to, jak vypadaly vzájemné zápasy v této sezoně, očekávám hodně vyrovnanou sérii. Věřím, že v ní bude prostor na to, abychom ukázali kvalitní florbal a nebude to tolik o taktice jako třeba ve finále poháru, a že také bude padat více gólů. Máme spoustu věcí společných, ať už jde o výrazné osobnosti, které umí dávat góly, pevnou obranu či kvalitní brankářské dvojice. To vše napovídá, že náš vzájemný souboj bude vyrovnaný,“ uvedl trenér Střešovic Milan Fridrich.