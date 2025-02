Oslavy doublu? Někteří od rána pracují! Střešovice vsadily ve finále na klid

Ženy Střešovic, které v aktuálním ročníku extraligy poztrácely všehovšudy tři body, splnily úlohu favorita, když ve finále zdolaly Olomouc 4:2. Po první třetině vedly Pražanky už 4:0, ale olomoucké družstvo se po nervózním úvodu zmobilizovalo a dokázalo vstřelit dvě branky.

To muži Tatranu, kteří prvenství v tuzemském poháru obhajovali, měli o poznání těžší finále, jež musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ačkoliv Střešovice s Bohemians prohrávaly 0:2 a 2:3 v poslední třetině, dokázaly zápas otočit.

„My jsme hlavně rádi, že jsme to holkám nezkazili,“ zubil se se zlatou medailí na krku střešovický kapitán Marek Beneš, autor rozhodujícího nájezdu. „Kluci si ze mě dělali srandu, že to je po dvou letech, co jsem proměnil nájezd. To, že jsme získali pohárový double je skvělé, je to vizitka toho, že se florbal dělá ve Střešovicích dobře,“ pochvaloval si kapitán, který asistoval u všech branek svého týmu.

„Celou sezonu jsme nedali snad jediný nájezd! Jsem rád, že to přišlo v pravý moment,“ ulevil si zase trenér Tatranu Martin Pánek.

A zatímco střešovická útočnice Barbora Husková po ženském finále hlásila: „Pokud vyhrají i kluci, asi to bude veselá cesta domů a možná ještě někam vyrazíme,“ trenér Pánek ovace se smíchem krotil. „Někteří ráno vstáváme do práce! Ale věřím tomu, že cesta bude veselá a někteří budou pokračovat dál.“

Spoléhali, že lavička soupeřů bude vyvádět

Bohemians vyhráli pohár naposledy před dvěma lety, úterní neúspěch chtějí využít jako motivaci do zbytku Superligy. „Mrzí nás to, myslím, že jsme si to zasloužili víc, celou dobu jsme vedli, měli jsme i nějaké tyčky, já sám mohl ve třetí třetině rozhodnout. Ale nedal jsem velkou šanci. Teď musíme pořád pracovat,“ prohlásil zklamaný útočník Bohemians Tomáš Kvasnica.

Na palubovce oba týmy odlišovaly nejmenší detaily, diametrální rozdíl byl ale patrný na střídačce. Zatímco trenér Bohemians Michal Jedlička horlivě gestikuloval a leckdy až nevybíravým způsobem pořvával na rozhodčí, střešovická střídačka zvolila opačnou taktiku.

„Trošku jsme spoléhali, že to na druhé straně bude takhle vypadat. Byla to asi jedna z nejdůležitějších věcí, že jsme na to nenaskočili. Chtěli jsme klukům dodat klid, aby měli větší sílu, abychom je podrželi. Jako trenéři stejně nejsme na hřišti, takže jsme chtěli na hráče působit maximálně klidně. Myslím, že se to vyplatilo,“ odkryl Pánek.

Klid v rukách se pak naplno projevil při nájezdech, Tatran proměnil všechny čtyři své pokusy a mohl slavit pohárový double a celkově osmý mužský triumf.

Florbalisté Tatranu Střešovice se radují z vítězství v Českém poháru.

K sezonnímu doublu mají lépe nakročeno florbalistky Střešovic, které jsou letos v extralize suverénní. Pánové jsou zatím v Superlize třetí. „Sezona je všelijaká, ale myslím si, že do play off nás nikdo nebude chtít,“ cítí kapitán Střešovic Beneš. „Jsme motivování, mně osobně každý titul chutná o trochu víc než ten předchozí,“ uzavřel trojnásobný vítěz extraligy a držitel bronzu z uplynulého mistrovství světa.