Florbalisté porazili Německo a zakončili skupinu kvalifikace MS bez ztráty

  14:58
Čeští florbalisté vyhráli v lotyšské Liepaje na závěr kvalifikace mistrovství světa nad Německem 9:2 a už s jistotou postupu na prosincový turnaj v Tampere ovládli evropskou skupinu 2 s plným počtem deseti bodů z pěti utkání. Třemi body za gól a dvě asistence přispěl k úspěchu proti dosud suverénním Němcům Jakub Vařecha.
Florbal - ilustrační snímek

Florbal - ilustrační snímek | foto: ČTK

Češi rychle zlomili odpor soupeře. V čase 3:33 otevřel skóre Mikeš Motejzík, za 22 sekund se prosadil i Adam Zubek a v 6. minutě překonal gólmana Jana Malteho Lemkeho také Jan Zoufalý. V polovině úvodní části se Němci ubránili při vyloučení Adriana Steina.

Český tým na startu druhé části také při trestu Filipa Formana neinkasoval a v 35. minutě zvýšil na 4:0 Šimon Stránský. V čase 38:08 sebral brankáři Tomáši Jurcovi čisté konto Philipp Wilbrand. Po 151 sekundách závěrečné části vrátil favoritovi čtyřbrankový náskok Martin Feigl, ale ve 49. minutě opět snížil Jakob Heinz.

Potom se už prosazovali jen obhájci bronzu z minulého šampionátu v Malmö. Při vyloučení Nilse Frederika Hofferberta využil přesilovku Filip Forman. Další tři branky přidali Češi při power play soupeře do prázdné branky.

Nejdříve skóroval Vojtěch Wiener, který si na pozici nejproduktivnějšího hráče turnaje polepšil na 21 bodů za devět tref a 12 asistencí z pěti zápasů. Potom zaokrouhlil Vařecha svůj počet branek na 10 a poslední slovo měl Radek Drba.

Kvalifikace mistrovství světa florbalistů

evropská skupina 2 v Liepaje (Lotyšsko):

Česko - Německo 9:2 (3:0, 1:1, 5:1)
Branky: 4. Motejzík, 4. Zubek, 6. Zoufalý, 35. Stránský, 43. Feigl, 54. F. Forman, 57. Wiener, 59. Vařecha, 59. Drba - 39. Wilbrand, 49. Jakob Heins. Rozhodčí: Coduto, De Conno Pobitzer (oba It.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 134.

Itálie - Belgie 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

15:30 Estonsko - Španělsko.

Tabulka:

1.Česko550097:710
2.Německo540146:258
3.Itálie521225:535
4.Estonsko411225:373
5.Španělsko410315:412
6.Belgie500515:600

