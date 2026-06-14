Výhra nad Finy? Odmakaný zápas a odměna pro kluky, těší kapitána florbalistů

„Byla to odměna pro všechny kluky za jejich práci po celý týden. Jakákoliv výhra proti soupeři ze špičky světového žebříčku je cenná. Byl to skvěle odmakaný zápas, ve kterém jsme podali týmový a extrémně dobře takticky zvládnutý výkon,“ řekl Langer webu Českého florbalu.
Langer, který převzal kapitánskou pásku při absenci obránce Ondřeje Němečka, byl rád, že tým zareagoval na páteční prohru. „Je to díky tomu velmi cenné. V prvním utkání jsme si nechali soupeře utéct, to nás mrzí. Teď jsme si dokázali výsledek lépe pohlídat. Prosadili jsme se v důležité chvíli a dokázali skóre obrátit,“ uvedl.
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„Dokázali jsme se poučit a druhý zápas proti soupeři, který nastoupil v plné sestavě, zvládli herně i takticky mnohem lépe. Zároveň to ukazuje, jak silný náš mančaft je a jak velká konkurence bude v boji o mistrovství světa,“ prohlásil Langer.
„Každý z hráčů se ukázal ve velmi dobrém světle a trenérům to rozhodně směrem k dalším nominacím neudělali jednoduché. To je ale přesně to, co potřebujeme. Je to pozitivní pro nás pro všechny. O své místo totiž budeme potřebovat zabojovat. Nikdo z nás to nemá jisté,“ dodal.
V týmu dostali příležitost i čtyři hráči, kteří debutovali v únoru na kvalifikaci mistrovství světa v lotyšské Liepaje - obránci Martin Feigl s Janem Zoufalým a útočníci Mikeš Motejzík a Radek Drba. Méně než 10 startů v reprezentaci měli také forvardi Jakub Faksa a Jakub Vařecha.
„Kluci, kteří tu odehráli první zápas mimo kvalifikaci, odvedli obrovský kus práce. Obrovské pozitivum této akce je to, jak spousta kluků dokázala růst. Pomůže nám to do další práce během léta a zejména ke konci roku, kdy bude finišovat příprava na světový šampionát,“ konstatoval Langer, který je ve 24 letech se 132 body za 64 branek a 68 asistencí z 93 utkání třetím nejproduktivnějším hráčem historie české reprezentace.
Další test před prosincovým mistrovstvím světa v Tampere čeká národní tým od 4. do 6. září v Chomutově, kde se na Euro Floorball Tour utká se Švédskem, Finskem a Švýcarskem.