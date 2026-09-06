Florbalisté porazili alespoň Finsko, na EFT v Chomutově skončili třetí

Svěřenci trenérů Jaroslava Berky a Joonase Navy v pátek prohráli se Švédskem 0:4 a v sobotu podlehli Švýcarsku 1:2.
Ve čtvrté minutě dostal Finy do vedení střelou od pravého mantinelu Justus Kainulainen, který ještě před polovinou úvodní části připravil gól pro Rikua Hakanena. V 18. minutě při vyloučení Janiho Rauhaly snížil Adam Delong.
V polovině utkání vyrovnal svou premiérovou brankou ve druhém reprezentačním utkání Michael Wertheim. Ve 44. minutě Češi otočili stav při trestu Jana Zoufalého. Po přihrávce Adama Hemerky se Filip Langer dostal před Markuse Laaksa a zamířil do levého horního roku branky.
17:45. Delong (Havlas)
29:26. Wertheim
43:46. Langer (Hemerka)
3:02. Kainulainen (Suomela)
8:36. Hakanen (Kainulainen)
Jurco (Bauer) – Besta, Hemerka, Wertheim, Šindler, Feigl, Zoufalý, Zakonov – Delong, Motejzík, Stránský – Havlas, Langer (C), Beneš – Zubek, Forman, Buršík – Wiener, Hanák.
Laakso (Strandberg) – Suomela, Makinen, Akola, Jonaeson, Niemela, Rauhala – Hakanen, Laitila, Kainulainen – Hyvarinen, Rantala, Ahola – Salin, Salo, Heikkila – Tykkylainen, Kilpi, Markkola.
Rozhodčí: Josef Fässler a Benjamin Schläpfer
Počet diváků: 724