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Florbalisté porazili alespoň Finsko, na EFT v Chomutově skončili třetí

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  15:38

Český florbalista Adam Delong v zápase se Švýcarskem. | foto: IFF

Čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3:2 a po zisku prvních bodů skončili třetí. V čase 43:46 rozhodl v oslabení Filip Langer.

Svěřenci trenérů Jaroslava Berky a Joonase Navy v pátek prohráli se Švédskem 0:4 a v sobotu podlehli Švýcarsku 1:2.

Ve čtvrté minutě dostal Finy do vedení střelou od pravého mantinelu Justus Kainulainen, který ještě před polovinou úvodní části připravil gól pro Rikua Hakanena. V 18. minutě při vyloučení Janiho Rauhaly snížil Adam Delong.

V polovině utkání vyrovnal svou premiérovou brankou ve druhém reprezentačním utkání Michael Wertheim. Ve 44. minutě Češi otočili stav při trestu Jana Zoufalého. Po přihrávce Adama Hemerky se Filip Langer dostal před Markuse Laaksa a zamířil do levého horního roku branky.

Euro Floorball Tour (muži)
6. 9. 2026 13:00
Česko : Finsko 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Góly:
17:45. Delong (Havlas)
29:26. Wertheim
43:46. Langer (Hemerka)
Góly:
3:02. Kainulainen (Suomela)
8:36. Hakanen (Kainulainen)
Sestavy:
Jurco (Bauer) – Besta, Hemerka, Wertheim, Šindler, Feigl, Zoufalý, Zakonov – Delong, Motejzík, Stránský – Havlas, Langer (C), Beneš – Zubek, Forman, Buršík – Wiener, Hanák.
Sestavy:
Laakso (Strandberg) – Suomela, Makinen, Akola, Jonaeson, Niemela, Rauhala – Hakanen, Laitila, Kainulainen – Hyvarinen, Rantala, Ahola – Salin, Salo, Heikkila – Tykkylainen, Kilpi, Markkola.

Rozhodčí: Josef Fässler a Benjamin Schläpfer

Počet diváků: 724

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Zlín vs. TepliceFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Zlín vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 15.00
  • 1.03
Jablonec vs. LiberecFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Jablonec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.20
  • 1.70
  • 4.40
Everton vs. Manchester Utd.Fotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Everton vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 17.00
  • 5.00
  • 1.25
Zlín vs. PorubaHázená - 2. kolo - 6. 9. 2026:Zlín vs. Poruba //www.idnes.cz/sport
Živě23:25
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