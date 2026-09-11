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Hromada variant, větší flexibilita. I proto od Sokolů zní: Chceme bojovat o top příčky

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  9:16

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Radost pardubických florbalistů. | foto: BA Sokoli

Loni po letech proklouzli do play off. Právě tenhle úspěch by měl být pro florbalové BA Sokoly odrazovým můstkem do nové sezony, kterou zahájí v sobotu ve 13 hodin v enteria areně proti Ústí nad Labem.

Pokud lze vyvozovat závěry z populárního přípravného turnaje Czech Open v Praze, jsou pardubičtí florbalisté na další ročník superligy naladění solidně. Vedlejší kategorii Pro M se jim totiž, už počtvrté v klubové historii, v srpnu podařilo ovládnout.

„Tým chce bojovat o ty nejvyšší příčky,“ přisvědčuje Radim Cepek, trenér pardubických Sokolů a tuzemská florbalová legenda. „Ale nemá smysl zbytečně předbíhat. Důležité bude jít postupně, pracovat správně každý den a být připravení v klíčových momentech celé sezony,“ pokračuje kouč.

Obrana pardubických florbalistů v pátém kole Superligy.

V prvním kole nejvyšší soutěže se florbalisté předvedou v sobotu od 13 hodin v enteria areně proti Ústí nad Labem.

„Na první ostrý zápas bych chtěl pozvat všechny fanoušky,“ říká trenér Cepek. „Od posledního soutěžního utkání už uplynula nějaká doba, takže věřím, že jejich hlad po florbalu je stejně velký jako ten náš. Budeme rádi za co největší podporu v zádech,“ dodává.

Změny v kádru

Přišli: Ú Tuomas Markkula (Fin., Ostrava), O Michal Malhocký (Střešovice), Ú Matyáš Velc (Hradec Král.), Ú Milan Koubek (Chemnitz), O Vojtěch Koštialik (Black Angels Praha), Ú Matěj Šmétka (juniorka)

Odešli: Václav Oubrecht, Vojtěch Novotný, David Žáček

Střetnutí přitom bude součástí tradičního mládežnického turnaje Florbal Cup Pardubice, jejž se ve čtyřech halách (kromě arény také Na Olšinkách, na Dašické a nově v Haga aréně v Polabinách) zúčastní potěr z celé republiky. Mladší hráče, ovšem přirozeně nikoli dětského věku, hodlá vedle zkušenějších posil ve svém mužstvu dospělých využít i Cepek. Například 17letého juniora Matěje Šmétku.

„Bylo skvělé sledovat, jak se šestice ‚mladých pušek‘ dokázala postupně vyrovnávat ostatním a zároveň zvyšovat kvalitu celého tréninkového procesu,“ ohlíží se Cepek za přípravou. „Jejich mladá a dravá energie je pro tým jednoznačně přínosem a jsem přesvědčený, že z ní můžeme během sezony i do budoucna hodně těžit,“ míní.

Zdravá konkurence by měla být tím, co Cepkův tým popostrčí zase kupředu. „Máme více variant a můžeme být flexibilnější. Zásadní ale bude, abychom tu kvalitu dokázali přenést do zápasů. Nestačí mít dobré hráče na papíře,“ ví trenér.

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