Italská radost fleretisty Choupenitche: na Grand Prix v Turíně byl třetí

  19:59
Fleretista Alexander Choupenitch obsadil třetí místo na Grand Prix v Turíně. Na turnaji elitní kategorie, která je označována za šermířskou obdobu tenisového grandslamu, českého reprezentanta vyřadil až v semifinále domácí Guillaume Bianchi. Druhý muž světového žebříčku zvítězil 15:12.

Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších fleretistů v olympijském turnaji. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Choupenitch je v pořadí FIE pátý, nemusí proto absolvovat kvalifikaci a v Turíně vyřadil čtyři soupeře. Postupem do semifinále zde získal cenný kov už čtvrtým rokem po sobě. Sérii v Turíně zahájil bronzem v roce 2023 a v předchozích dvou letech byl stříbrný. Z Grand Prix má jedenatřicetiletý šermíř už šest medailí, ta nejcennější mu ale stále chybí. V roce 2014 byl ještě třetí v Benátkách a rok nato druhý v Šanghaji.

Choupenitch, který v listopadu na Mallorce vybojoval premiérový titul ve Světovém poháru, dlouho turnajem hladce procházel. Na jeho fleretu skončili postupně Američan Luao Yang (15:10), světová dvacítka Davide Filippi z Itálie (15:11), jedenáctý muž žebříčku Dániel Dósa z Maďarska (15:9) a ve čtvrtfinále Šunsuke Baba z Japonska (15:8).

Bronzového olympijského medailistu z Tokia 2021 zastavil až Bianchi, který ukončil vyrovnaný a nervózní duel na začátku poslední tříminutovky. Hvězdný Ital, dvojnásobný mistr světa v týmové soutěži, připravil Choupenitchovi v poslední době několikátou hořkou porážku.

Brněnský rodák s Bianchim prohrál například loni při obhajobě bronzu v osmifinále mistrovství Evropy, kde pak Bianchi získal titul, a ve finále Světového poháru v Káhiře či předloni v osmifinále na olympijském turnaji v Paříži.

Na SP kordistů v Heidenheimu neuspěl český tým. Sestava s dvěma členy bronzového družstva z předloňské olympiády Jakubem Jurkou a Martinem Rubešem, které doplnil Jonáš Waller, podlehla hned v úvodním kole Korejcům 40:45 a byla klasifikována na 18. místě.

