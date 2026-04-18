Stříbrná Káhira. Choupenitch byl na Světovém poháru fleretistů druhý i letos

Choupenitch v Káhiře při obhajobě loňského stříbra postoupil po třech výhrách do čtvrtfinále. V boji o semifinále čekal pátého muže žebříčku jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Američan Alexander Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech osm zápasů. Naposledy mu podlehl letos v lednu na SP v Paříži.
Bronzový medailista z OH v Tokiu Choupenitch dnes na Massialese poprvé našel recept a držitele olympijského stříbra z Ria de Janeiro zdolal 15:13. V semifinále pak český šermíř porazil Francouze Anase Ananea. Po výborném úvodu se Choupenitch ujal vedení 14:4, pak dlouho nemohl duel ukončit, ale nakonec nad loňským vicemistrem Evropy zvítězil 15:12.
Ve čtvrtém pohárovém finále Choupenitch narazil na Japonce Iimuru. Dvaadvacetiletý mistr světa a olympijský vítěz ze soutěže družstev českou jedničku poprvé v kariéře porazil a po výhře 15:10 získal první vítěznou trofej.
V Káhiře se mělo šermovat už začátkem března, ale turnaj byl odložen kvůli kvůli potížím s leteckou dopravou způsobeným válečnou situací na Blízkém východě.