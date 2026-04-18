Stříbrná Káhira. Choupenitch byl na Světovém poháru fleretistů druhý i letos

  20:23
Fleretista Alexander Choupenitch skončil stejně jako loni druhý na Světovém poháru v Káhiře. Ve finále českého šermíře porazil 15:10 Japonec Kazuki Iimura. Jedenatřicetiletý brněnský rodák v egyptské metropoli získal svou šestou pohárovou medaili a druhou v sezoně po premiérovém triumfu v listopadu na Mallorce. Letos také vybojoval dva bronzy na Grand Prix v Turíně a Limě.

Alexander Choupenitch slaví vítězství v zápase na Grand Prix. | foto: Eva Pavia Gomez, FIE

Choupenitch v Káhiře při obhajobě loňského stříbra postoupil po třech výhrách do čtvrtfinále. V boji o semifinále čekal pátého muže žebříčku jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Američan Alexander Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech osm zápasů. Naposledy mu podlehl letos v lednu na SP v Paříži.

Bronzový medailista z OH v Tokiu Choupenitch dnes na Massialese poprvé našel recept a držitele olympijského stříbra z Ria de Janeiro zdolal 15:13. V semifinále pak český šermíř porazil Francouze Anase Ananea. Po výborném úvodu se Choupenitch ujal vedení 14:4, pak dlouho nemohl duel ukončit, ale nakonec nad loňským vicemistrem Evropy zvítězil 15:12.

Ve čtvrtém pohárovém finále Choupenitch narazil na Japonce Iimuru. Dvaadvacetiletý mistr světa a olympijský vítěz ze soutěže družstev českou jedničku poprvé v kariéře porazil a po výhře 15:10 získal první vítěznou trofej.

V Káhiře se mělo šermovat už začátkem března, ale turnaj byl odložen kvůli kvůli potížím s leteckou dopravou způsobeným válečnou situací na Blízkém východě.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se radují z gólu Nicolase Hlavy.

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Aktualizujeme
Pardubičtí hokejisté slaví vstřelený gól.

Opět po dvou letech se potkávají ve finále hokejové extraligy. A oba celky usilují o sedmý titul v klubové historii. Lépe za ním vykročily Pardubice, které na domácím ledě obrátily během 16 sekund...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:15

ONLINE: Wolves prohráli na Leedsu, Krejčí kvůli zranění střídal. Kinský opět v základu

Sledujeme online
Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat. V...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  20:13

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Po příchodu do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

18. dubna 2026  19:53

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Aktualizujeme
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

18. dubna 2026  19:52

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Fotbalisté Baníku před kotlem domácích fanoušků po porážce s Bohemians.

Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku...

18. dubna 2026  19:14

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy.

18. dubna 2026  19:06

Davidová je po další operaci vyhřezlé ploténky. Obratle jí lékaři zpevnili šrouby

Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Biatlonistka Markéta Davidová absolvovala druhou operaci vyhřezlé ploténky. Nyní ji čeká šest týdnů klidového režimu, aby obratle správně srostly. Pak by měla začít s rehabilitací. Mistryně světa ve...

18. dubna 2026  18:51

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu...

České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se...

18. dubna 2026  18:42

Muchová si ve Stuttgartu zahraje o titul. Ve finále ji čeká světová dvojka Rybakinová

Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále.

Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila ukrajinskou tenistku Elinu Svitolinovou 6:4, 2:6 a 6:4 a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová dvojka Jelena Rybakinová z...

18. dubna 2026  17:05,  aktualizováno  18:34

