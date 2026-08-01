Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Finále A dnes pojedou i dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil a párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal.
Flamíková se Šantrůčkovou, které v letošní sezoně ovládly Světový pohár, se od počátku držely v boji o medaile. Po polovině finále byly třetí, poté se dostaly před Italky a v cíli na ně měly více než sekundový náskok. Za Rumunkami zaostaly o sedm sekund.
České veslařky v Itálii korunovaly vydařenou sezonu první medailí z velké seniorské akce. Loni byly svěřenkyně trenéra Petra Blechy šesté na mistrovství Evropy a osmé na světovém šampionátu. O dosud poslední českou medaili na ME se předloni postaraly skifařky Alice Prokešová a v kategorii lehkých vah Kristýna Neuhortová.
Párová čtyřka Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Alžběta Zavadilová, Eliška Švejdová byla ve finále B druhá, čtyřka bez kormidelníka Tomáš Šišma, David Vyhnal, Vít Baldinus, Jan Chládek třetí. V obou závodech se představily jen tři posádky. Finále B čeká po dnešním pátém místě v semifinále i skifařku Prokešovou.