Fitzpatrick porazil v rozstřelu na PGA Tour Schefflera. Něco mimořádného, zářil

Celkově získal čtvrtý titul kariéry a druhý letošní.
Jednatřicetiletý Fitzpatrick nabídl Schefflerovi šanci na čtyřparové 18. jamce finálového kola, kde zahrál bogey a domácí favorit vyrovnal. Reparát v rozstřelu na stejné jamce ale zvládl suverénně na tři údery a mohl slavit stejně jako v roce 2023, kdy v dramatickém play off porazil jiného Američana Jordana Spietha až na třetí dodatečné jamce.
„Vyhrát tu dvakrát pro mne znamená hrozně moc. Jít takhle natěsno se Scottiem a zvládnout to na 73. (jamce), to je mimořádné,“ řekl Fitzpatrick, jenž při devíti startech v této sezoně jen jednou neskončil v elitní desítce.
RBC Heritage série PGA Tour v Hilton Head
par 71, dotace 20 milionů dolarů
1. Fitzpatrick (Angl.) 266 (65+63+68+70) v rozstřelu na 1. jamce, 2. Scheffler (USA) 266 (68+67+64+67), 3. Kim Si-u (Korea) 268 (66+68+66+68), 4. Aaberg (Švéd.) 271 (63+70+68+70), English 271 (64+68+70+69) a Morikawa (oba USA) 271 (67+68+69+67)