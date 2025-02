Zapomeňte na džíny. Šampion válčí za svobodu figurek, z nudy založil grandslam

I přes astronomický počet scénářů, které mohou na šachovnici nastat, mají hráči přinejmenším dvě jistoty: figurky se pohybují stále stejně a při příchodu ke stolu jsou na obvyklém místě.

I vyšší teorií nepolíbený nadšenec se může odpíchnout od toho, že jezdec skáče do „L“, střelci kontrolují diagonálu, dáma si po parketu tančí všemi směry, znáte to. Zároveň však každý ví, že není možné začít partii, aniž by v rozích stály věže, vedle nich jezdci, střelci a uprostřed nobilita, kterou v první linii chrání věrní pěšci.

Ale co kdyby druhá jistota zcela zmizela?! Co by se stalo?

„Klasický šach je podle mě stresující a nudný,“ rozpovídal se před dvěma lety Carlsen, pětinásobný mistr světa v „nudném“ šachu. Sám se proto přiklání k rychlejším variantám hry.

V poslední době navíc většinu úsilí věnuje propagaci myšlenky připravit šach o pevně stanovené pozice figurek.

Před několika hodinami jeho snažení vyvrcholilo zahájením zbrusu nového šachového grandslamu, který je pro jedny trnem v oku, pro druhé touženou změnou.

Vítejte ve světě „šachu 960", vítejte v šachové válce.