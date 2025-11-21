Krasobruslaři Taschlerovi jsou na Finské trofeji šestí po rytmickém tanci

Autor: ,
  20:58
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou na Grand Prix ve Finsku šestí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti v úvodní části soutěže dopadli hůře než před dvěma týdny na NHK Trophy v Japonsku, kde byli čtvrtí. Po svém vystoupení si stěžovali na problém s hudbou, hrál jim špatný doprovod. Před sobotními volnými tanci vede francouzský pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle | foto: Heikki SaukkomaaAP

Taschlerovi na domácí půdě v Helsinkách, kde se aktuálně připravují, nastoupili v novém kostýmu. Nové oblečení mají připravený i pro volný tanec.

„Že budeme měnit šaty, jsme věděli už delší dobu, ale kvůli náročnosti výroby jsme to nestihli do Japonska. Zahájili jsme spolupráci s Kateřinou Šmejkalovou, brněnskou módní návrhářkou a majitelkou firmy NOSME. Vytvořila nám nové návrhy a designy,“ uvedli v tiskové zprávě svazu před závodem.

Své vystoupení zkušenější z dvojice elitních českých tanečních párů zvládli bez většího zakolísání, ale Taschlerová už bezprostředně po závěrečné pauze gesty naznačovala, že s hudbou bylo něco špatně. Při odchodu z ledové plochy hlukové mikrofony zaznamenaly, jak si stěžuje, že hrál špatný doprovod. „Pustili nám špatnou hudbu, čímž pádem jsme v programu nejeli do hudby ani do rytmu a nepovedlo se nám to sladit. Vůbec nevíme, jak se to mohlo stát,“ litovala v tiskové zprávě svazu zklamaná krasobruslařka.

Problémy s hudbou měli už na ranním tréninku. „Řešili jsme to, dali jim tu správnou a večer nám pustili špatnou, nechápeme, co se stalo. Každopádně jsme na sebe pyšní, jak jsme to dojeli, zároveň jsme ale také zmatení a nešťastní, co se to stalo,“ řekla Taschlerová. „Já můžu jen souhlasit se ségrou, protože ten program byl od začátku dobrý, cítili jsme se skvěle. Ale potom přišla změna hudby, byl to šok a nevěděli jsme pořádně, co dělat, takže ve druhé půlce jsme nebruslili tak, jak jsme chtěli,“ dodal její bratr.

Známka 71,65 bodu byla o více než tři body nižší než v Japonsku a dělí je více než čtyři body od čtvrté příčky, kterou obsadili na posledních třech svých Grand Prix. O místo v silnější druhé rozjížďce přišli kvůli ztrátě 34 setin bodu na průběžně páté americké sourozence Maiu a Alexe Shibutaniovy, kteří se na závodní led v této sezoně vracejí po sedmileté pauze.

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle

O nejlepší rytmický tanec večera se postaral jiný navrátilec, olympijský vítěz z Pekingu 2022 Cizeron se svou novou partnerkou Fournierovou Beaudryovou. Získali 79,89 bodu a vedou o 33 setin před úřadujícími vicemistry světa Piper Gillesovou a Paulem Poirierem z Kanady. Nejvyšší technická známka vynesla na průběžnou třetí příčku americký pár Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik. Ti na lídry soutěže ztrácejí 1,38 bodu.

Sobotní volné tance v Helsinkách uzavřou soutěžní program závěrečné zastávky základní části letošní Grand Prix. Začnou v 18:40 SEČ, Taschlerovi nastoupí jako poslední v první rozjížďce krátce po čtvrt na osm.

Finská trofej v Helsinkách

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení

Muži - po krátkém programu: 1. Siao Him Fa (Fr.) 92,50, 2. Gogolev (Kan.) 89,35, 3. Kagijama (Jap.) 88,16.

Ženy - po krátkém programu: 1. Glennová (USA) 75,72, 2. Čibová (Jap.) 72,89, 3. Schizasová (Kan.) 65,16.

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 70,40, 2. Kamová, O’Shea 70,24, 3. Efimovová, Mitrofanov (všichni USA) 70,19.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 79,89, 2. Gillesová, Poirier (Kan.) 79,56, 3. Zingasová, Kolesnik (USA) 78,51, ...6. Taschlerová, Taschler (ČR) 71,65.

