Krasobruslařům Taschlerovým volný tanec nevyšel. Ve Finsku klesli na osmé místo

Taschlerovi po patáliích v rytmickém tanci, kde jim hrála špatná verze hudebního doprovodu, vstupovali do volného tance ze šesté příčky.
V sobotním vystoupení na hudbu z filmu Matrix udělali výraznou chybu v krokové pasáži na jedné noze, kde partnerka v poloze ve váze zavrávorala a jen těsně udržela ruku nad ledem. Obecně po technické stránce na své konkurenty ztráceli.
„Bylo pro nás náročné se vrátit na led po tom minulém extempore s hudbou. Přišli jsme o mnoho levelů a ani nevíme proč. Jsme samozřejmě zklamaní, není to to, na co jsme trénovali, na co jsme byli připravení, ale rozhodně se z toho ponaučíme a budeme pracovat dál,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Taschlerová.
Známka 101,30 bodu byla nejnižší ze všech deseti účastníků této Grand Prix. Před dvěma týdny v Japonsku čeští tanečníci dostali o více než sedm bodů vyšší hodnocení.
V celkovém pořadí to znamenalo propad o dvě pozice a nejhorší výsledek v elitním seriálu, kde debutovali v roce 2022. Od té doby nasbírali tři pátá místa a loni a letos třikrát čtvrtou příčku.
Z vítězství se ve Finsku radoval nově složený francouzský pár Fournierová Beaudryová, Cizeron, kteří vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem. Celkem získali 204,18 bodu a porazili zhruba o dva body úřadující vicemistry světa Piper Gillesovou a Paula Poiriera z Kanady.
Cizeron tak s novou partnerkou ukazuje, že může v únoru na hrách v Miláně navázat na olympijské zlato, které získal v Pekingu 2022 s Gabriellou Papadakisovou.
Finská trofej v Helsinkách
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení
Muži - konečné pořadí: 1. Kagijama (Jap.) 270,45, 2. Siao Him Fa (Fr.) 256,98, 3. Gogolev (Kan.) 253,61
Ženy - konečné pořadí: 1. Čibová (Jap.) 217,22, 2. Glennová (USA) 213,41, 3. Macuikeová (Jap.) 193,21
Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 206,88, 2. Efimovová, Mitrofanov 205,49, 3. Kamová, O’Shea (všichni USA) 199,09
Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 204,18, 2. Gillesová, Poirier (Kan.) 202,11, 3. Zingasová, Kolesnik (USA) 196,02, ...8. Taschlerová, Taschler (ČR) 172,95