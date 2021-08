Satoranský zůstal nejlépe placeným českým sportovcem, vydělal 218 milionů

Na dalších místech žebříčku jsou hokejisté David Krejčí a Jakub Voráček, následují fotbaloví reprezentanti Patrik Schick a Tomáš Souček.

Satoranský se do čela finančního pořadí dostal poprvé loni díky tříleté smlouvě na 30 milionů dolarů, kterou v roce 2019 podepsal při přestupu z Washingtonu do Chicaga. Roční kontrakt na deset milionů dolarů si nyní český olympionik přenesl i do New Orleans, kam ho Bulls v minulém týdnu vyměnili.

Před rokem Satoranský kraloval žebříčku o 19 milionů korun před Voráčkem, tentokrát se jeho odstup od druhého Krejčího zvedl na téměř 68 milionů. Rovněž Krejčí i třetí Voráček po sezoně změnili klub - Krejčí bude po odchodu z NHL hrát v české extralize za Olomouc, Voráček se vrátil do Columbusu.

Z žebříčku vypadly tenistky Petra Kvitová i loni osmá Karolína Plíšková, jedinou ženou v nejlepší pětadvacítce je vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková. Pařížské triumfy ve dvouhře i čtyřhře jí vynesly bezmála 40 milionů korun. Wimbledonské finále, za které Plíšková v červenci získala přes 23 milionů korun, se už do žebříčku nepromítlo.