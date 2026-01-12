Finální nominace házenkářů na Euro: chybí Březina, Mizera i zraněný Reichl

V konečné nominaci českých házenkářů na mistrovství Evropy v Norsku, Dánsku a Švédsku chybí pivot Vít Reichl, kterého na poslední chvíli vyřadilo zranění. Trenéři Michal Brůna a Daniel Kubeš zúžili tým na 17 hráčů také o spojku Martina Březinu a třetího brankáře Šimona Mizeru.
Vít Reichl zakončuje akci.

Reichla připravilo o start na šampionátu zranění z úterní generálky v Rakousku, kde české mužstvo v přípravném duelu zvítězilo 30:29. „Je to smutná věc. Zranění ho vyřadilo z tréninku, tím pádem i z nominace,“ prohlásil Kubeš.

Z dvacetičlenného kádru vypadli před odjezdem na šampionát ještě náhradní brankář a jedna z levých spojek. „Rozhodování je vždy těžké. Oba kluci, Šimon Mizera i Martin Březina, trénovali perfektně a byla s nimi radost spolupracovat. Víme, že kdyby se cokoliv stalo, budou připraveni odjet do Norska a na hřišti nám pomůžou,“ uvedl Kubeš.

Čeští házenkáři v generálce na Euro nečekaně vyhráli v Rakousku

V konečné nominaci je 15 hráčů do pole a dva gólmani. Chybí střelec Matěj Klíma, který se po návratu po vážném zranění necítil na náročný program šampionátu. Pětici hráčů - Petra Širokého, Pavla Chotěborského, Jakuba Doudu, Filipa Tůmu a Matěje Nantla - čeká premiéra na velké akci mezi dospělými.

Český celek odcestuje na šampionát v úterý. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek zápasem proti obhájcům zlata z Francie. Dalšími soupeři v základní skupině C v Oslu budou domácí Norsko a Ukrajina. Do další fáze projdou první dva celky, národní tým by tak k postupu potřeboval vyřadit aspoň jednoho z favoritů.

„Chci, abychom ze sebe po všech stránkách vydali maximum. Když budeme hrát na hranici našich možností, nebo i za ní a s velkým nadšením, můžeme být spokojeni,“ řekl Kubeš. „Bezpochyby by bylo skvělé, kdyby se nám z těžké skupiny podařilo postoupit a získali bychom další zápasy a zkušenosti. To by byl pro mladý tým skvělý bonus,“ dodal.

Nominace házenkářů na ME

Brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.), levá křídla: Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice), levé spojky: Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha), střední spojky: Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří), pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí), pravá křídla: Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň), pivoti: Matěj Nantl, Jan Užek (oba Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.).

