Karlovarsko si vyšláplo na Lvy. Vítěz základní části doma nezvládl první finále

Hráči Karlovarska v prvním setu lépe podávali i bránili a v koncovce vedli 22:20. Pak za základní čarou začal úřadovat kapitán Jakub Janouch, jenž pomohl k obratu na 24:22. Ani jeden ze dvou setbolů ale Lvi neproměnili a pak promarnili ještě jeden. Naopak Karlovarsko v přetahované zužitkovalo sedmý setbol na konečných 33:31. „Myslím si, že ta koncovka prvního setu dala ráz zápasu. My jsme dali takzvaně čuchnout hostujícímu týmu, že s námi můžou hrát,“ uvedl v nahrávce pro média domácí kapitán Jakub Janouch.

Ani druhá sada neskončila obvyklým pětadvacátým bodem. Tentokrát měli v koncovce navrch Lvi, kteří ji po ulívce smečaře Daniela Čecha vyhráli 29:27. Na další set už ale nedosáhli. Ve třetí sadě jim obětaví Západočeši pod vedením argentinského nahrávače Maximiliana Chirivina pětibodovou sérií utekli na 17:13 a náskok udrželi na konečných 25:20.

Ve čtvrté sadě získali hosté rozhodující vedení 20:18. Pak spolehlivě ztrátovali a za stavu 24:22 ukončil zápas smečař Lazar Bajandič esem na domácí libero Milana Moníka.

Nejproduktivnějšími hráči zápasu byli se 24 body domácí univerzál David Kollátor a hostující smečař Filip Šestan. Ve vítězném Karlovarsku se dařilo také Renarsu Jansonsovi, který dal 22 bodů, a čtrnáctibodovému blokaři Petru Špulákovi. Ten po zápase uznal, že Karlovarsko bylo v dnešním vyrovnaném duelu šťastnějším týmem. Přivodilo Lvům první porážku v sezoně v domácí UNYP Areně. „Je to super. Jsem rád, že to přišlo teď v play off,“ radoval se Špulák.

Lvi v aktuálním ročníku extraligy prohráli do finále jen dva zápasy a ve finále byli favoritem. To se podle slovenského blokaře ve službách Karlovarska Šimona Krajčoviče ani dnes nezměnilo. „Myslím si, že stále jsme outsideři. Ta role nám vyhovuje. To, že jsme outsideři, neznamená, že nemůžeme vyhrát. Pražský tým má velmi velkou kvalitu a my musíme hrát na maximum svých možností, což se nám dneska povedlo,“ dodal.

Finálová série na tři vítězné zápasy bude pokračovat v pátek 25. dubna v Karlových Varech.