Brod obhájce, Cheb favorit. Uvidíme, jak první zápas, hlásí Prokopcov

Každopádně o malinko větším favoritem by letos měl být soupeř HB Ostrov - SKST Cheb. Západočeši totiž vyhráli základní část.

„Mají hodně kvalitní tým. Výborně hraje Tonda Galvas, David Reitšpies i Standa Kučera, všichni předvádí jiný styl,“ uvedl na adresu soupeřů rodák z ukrajinského Simferopolu. „A souhlasím, že bych je tentokrát asi taky o trochu víc favorizoval. Což je pro nás ale jen dobře, tlak aspoň nebude tak velký,“ dodal.

Největší chebskou hvězdou, a vlastně i celé extraligy, je letos David Reitšpies, který se před měsícem a půl stal poprvé mistrem republiky jednotlivců. To mu ale nestačí, chce víc.

„Byl to jen takový dílčí velký individuální úspěch. Celá sezona směřuje k tomu, abychom zabojovali o titul v družstvech, protože západní Čechy a konkrétně Cheb ještě nikdy titul nevyhrál. Já bych si moc přál, abychom to dokázali, to je největší cíl mé sezony,“ svěřil se Reitšpies.

Oba finalisté se v letošní sezoně utkali dvakrát, přičemž každý vyhrál jednou. A v obou případech to bylo na půdě soupeře. Naposledy slavil Brod výhru v Chebu 3:2 těsně před startem play off.

„Určitě to bude jiný zápas, nicméně na videa z března se podíváme, abychom se na finále připravili co nejlépe,“ ujišťoval Prokopcov.

Podle informací z brodského klubu by mělo přijet HB Ostrov podpořit na čtvrteční první finálový duel do Chebu (hraje se od 18 hodin) také dost fanoušků.

„Slyšel jsem, že už naplnili dva autobusy. To je super, určitě nám to pomůže,“ pochvaloval si Prokopcov.