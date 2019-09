Finále před domácími fanoušky bylo skvělé, pochvaluje si Hilgertová

„Nadšená jsem byla už z postupu, se sedmým místem jsem velmi spokojená,“ usmívala se letošní mistryně světa do 23 let.



Do finále jste postoupila jen o 12 setin, bylo potřeba hodně štěstí?

Zas takové štěstí to nebylo, protože jsem až na tu jednu chybu zajela velice dobře. Ve finále se mi zase nepovedly kombinace, které jsem v semifinále krásně zvládla, což mě mrzí, protože jedna z nich je moje nejoblíbenější tady na kanále. A fakt mě štve, že jsem ji zkazila.

Jak tedy hodnotíte svou finálovou jízdu?

Nebyla úplně bezchybná. Sice jsem nedostala žádnou penalizaci jako v semifinále, ale měla jsem dva horší průjezdy, kde jsem ztratila tak tři čtyři vteřiny.

Ale se sedmým místem jste spokojená, nebo ne?

Nadšená jsem byl už z postupu do finále. Už na začátku jsem říkala, že to je můj sen, protože vím, že ještě nejsem úplně pravidelný účastník závodů a konkurence tu byla veliká. Takže jsem velmi spokojená.

Jak jste si užila atmosféru závodu?

Finále před domácími fanoušky bylo skvělý. Diváci mi vrátili chuť do závodu, hnali mě do cíle a já se chtěla před nimi předvést.

Závodit budete i v neděli, čeká vás kajakkros. Berete ho jako zpestření?

Mám k tomu takový zvláštní vztah. Předtím, než do závodu nastoupím, mě to hrozně nebaví a říkám si, proč to sakra dělám. A potom když jsem na startu, tak mě to najedou začne bavit. Takže se na závod zatím netěším, ale věřím, že to přijde.

V čem je největší rozdíl proti slalomu?

Líbí se mi, že tam není potřeba žádná taktika. Ve slalomu se člověk musí hrozně soustředit a mít dopředu promyšlenou dráhu, kterou pojede. V krosu stojíme na rampě s dalšími třemi lidmi a nevíme, co se tam bude dít.

Na konci září vás čeká mistrovství světa ve Španělsku, máte ke konci sezony ještě nějaké síly?

Minulý týden v Markkleebergu jsem měla velkou krizi a myslím, že tady v Troji jsem se z toho tak nějak vyhrabala. Určitě i díky zdejší atmosféře. Doufám, že tak to vydrží.

Jaká je pro vás tamější trať?

Nikdy jsem se tam nedostala ani do semifinále, moc mi to tam nikdy nešlo. Ale teď budeme mít čas si trať projet, což určitě pomůže.